Megrázó, mit tettek a gyerekek egy védtelen sündisznóval

Egy sündisznó halála miatt indult rendőrségi nyomozás Lancashire-ben, miután a gyanú szerint gyerekek bántalmazták az állatot egy parkban. A mentőközpontba szállított állatot megpróbálták megmenteni, de később elpusztult. Az állatkínzás komoly felháborodást váltott ki, a hatóságok több érintettet is azonosítottak – írja a Daily Mail.

Gyerekek kínoztak egy sündisznót, majd élve eltemették (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Élve eltemetett sündisznót találtak egy parkban

A helyi beszámolók szerint három, nagyjából 10-12 éves iskolás lány dobált és bántalmazott egy sündisznót a Greenhill Community Hub parkjában. Az állatot először egy csúszdán ejtették le, majd a levegőbe dobták, hagyva, hogy leessen, végül pedig egy virágcserépbe temették. Két fiatal fiú látta az esetet, akik értesítettek egy felnőttet, így az állatot sikerült kimenteni a parkból. A sérült sündisznót később mentőközpontba szállították, ahol fájdalomcsillapítót kapott, és inkubátorba helyezték.

A gondozók Hedgy-nek nevezték el az állatot, amelyet azonban állapotának romlása miatt nem tudtak megmenteni.

A szervezet vezetője, Kelly közölte, hogy Hedgy elpusztult, annak ellenére, hogy állatorvosi ellátást kapott. Kelly szerint ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az állat már a bántalmazás előtt is beteg volt: a beszámoló alapján alacsony testhőmérsékletet és fertőzés jeleit is észlelték a farka környékén, amikor bekerült a központba. A Lancashire-i rendőrség megerősítette, hogy vizsgálatot indított az ügyben. A hatóságok közölték: több személyt is azonosítottak, akik együttműködnek a nyomozással.

A brit természetvédelmi jelentések szerint a sündisznóállomány az elmúlt években jelentősen csökkent, ezért a faj különösen sérülékenynek számít az Egyesült Királyságban.