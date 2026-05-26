Potyogni kezdtek az égből a drónok Sydney-ben – a tömeg sokkot kapott

A sydney-i drónbaleset a Vivid Sydney fesztivál egyik leglátványosabb programja közben történt, amikor a Star-Bound nevű drónshow alatt váratlanul több tucat eszköz zuhant le az égből. A nézők először azt hitték, hogy az előadás része a furcsa mozgás, azonban pillanatokkal később a drónok sorra a vízbe és a kikötő környékére csapódtak – írja a BBC.
Sydney-i drónbaleset: váratlan technikai hiba okozhatta a káoszt
A beszámolók szerint a Darling Harbour közelében hatalmas csattanások hallatszottak, miközben az emberek döbbenten figyelték az eseményeket. Egy szemtanú az ausztrál ABC televíziónak azt mondta, még 15–20 méter távolságból is hallani lehetett, ahogy a drónok a betonra zuhannak és összetörnek.
A show mögött álló brit Skymagic cég közölte, hogy összesen 89 drón került a vízbe a Cockle Bay környékén. A vállalat szerint egy váratlan rádiófrekvenciás változás okozta a problémát közvetlenül a felszállás után.
A rendszer emiatt hibás helymeghatározást érzékelt, ezért a drónok automatikus vészhelyzeti leszállási módba kapcsoltak. A szervezők hangsúlyozták, hogy az eszközök nem hagyták el a kijelölt biztonsági zónát, ugyanakkor a következő két előadást azonnal törölték.
Több ezer ember nézte végig a drámai jelenetet
A Vivid Sydney Ausztrália egyik legismertebb fényfesztiválja, amely évente turisták és helyiek ezreit vonzza Sydney belvárosába és a kikötő környékére. A rendezvényen akár ezer drónból álló légi show-kat is tartanak, amelyek nagyjából 12 percig tartanak.
A fesztivál szervezői közölték, hogy teljes vizsgálat indul az ügyben, mielőtt döntés születik a további drónshow-k megtartásáról.
