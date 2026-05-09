Sydney Sweeney sokkolta az Euphoria nézőit az egyik jelenettel

Botrányos, kiszámíthatatlan és érzelmileg teljesen szétesett – nagyjából így írják le mostanában a rajongók Cassie Howard karakterét az Euphoria új évadában. Miközben a hollywoodi színésznő, Sydney Sweeney karrierje az egekben jár, a nézők egy része szerint a sorozat alkotói már túl messzire mentek a karakter megalázásában.
Az elmúlt hetekben valóságos vita robbant ki az interneten Sydney Sweeney körül. Pontosabban az Euphoria harmadik évadban Cassie Howard történetszála miatt, amelyben a hollywoodi színésznő karaktere még sötétebb és provokatívabb lett: a karakter online erotikus tartalmak gyártásába kezd, miközben egyre inkább elveszíti kapcsolatát a valósággal. Több jelenet – köztük egy infantilis jelmezben forgatott videó – annyira meghökkentette a közönséget, hogy sokan már megalázási rituáléról beszélnek a közösségi médiában.

Sydney Sweeney mára Hollywwod egyik szexszimbóluma lett
A nézők egy része szerint Cassie karaktere korábban sokkal árnyaltabb volt: egy sérült, szeretetéhes lányt láttak benne, aki folyamatosan mások elfogadását keresi. Most viszont sokan úgy érzik, hogy a karakterből csupán egy sokkoló mémfigura maradt – írja a Daily Mail. A legújabb évadban például Cassie az OnlyFans-hez fordult, hogy a megélhetését biztosítsa. Reddit-fórumokon százával jelennek meg a kritikák, amelyek szerint a sorozat elveszítette az érzelmi mélységét, és inkább a botránykeltésre épít.

Sydney Sweeney szereti a karakterét

Közben Sydney Sweeney továbbra is kiáll Cassie mellett. A színésznő korábban többször elmondta, hogy éppen azért szereti a karaktert, mert szélsőséges, kiszámíthatatlan és érzelmileg intenzív. Szerinte Cassie hibái mögött mindig ott van a szeretetéhség és az önbizalomhiány. 

Érdekesség, hogy Sweeney annak idején majdnem meg sem kapta a szerepet: egy castingos állítólag úgy vélte, nem illik Cassie karakteréhez. 

Ma már nehéz lenne elképzelni mást a szerepben – még akkor is, ha a nézők egy része szerint Cassie története mára inkább sokkoló cirkusszá vált, mint valódi drámává.

Az Origo is bászámolt arról, hogy a híres színésznőt kézen fogva látták új párjával. Sydney Sweeney és szerelme, Scooter Braun most Ausztráliában került reflektorfénybe.

 

