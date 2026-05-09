Sydney Sweeney sokkolta az Euphoria nézőit az egyik jelenettel

Az elmúlt hetekben valóságos vita robbant ki az interneten Sydney Sweeney körül. Pontosabban az Euphoria harmadik évadban Cassie Howard történetszála miatt, amelyben a hollywoodi színésznő karaktere még sötétebb és provokatívabb lett: a karakter online erotikus tartalmak gyártásába kezd, miközben egyre inkább elveszíti kapcsolatát a valósággal. Több jelenet – köztük egy infantilis jelmezben forgatott videó – annyira meghökkentette a közönséget, hogy sokan már megalázási rituáléról beszélnek a közösségi médiában.

Sydney Sweeney mára Hollywwod egyik szexszimbóluma lett

Fotó: Northfoto

A nézők egy része szerint Cassie karaktere korábban sokkal árnyaltabb volt: egy sérült, szeretetéhes lányt láttak benne, aki folyamatosan mások elfogadását keresi. Most viszont sokan úgy érzik, hogy a karakterből csupán egy sokkoló mémfigura maradt – írja a Daily Mail. A legújabb évadban például Cassie az OnlyFans-hez fordult, hogy a megélhetését biztosítsa. Reddit-fórumokon százával jelennek meg a kritikák, amelyek szerint a sorozat elveszítette az érzelmi mélységét, és inkább a botránykeltésre épít.

Sydney Sweeney szereti a karakterét

Közben Sydney Sweeney továbbra is kiáll Cassie mellett. A színésznő korábban többször elmondta, hogy éppen azért szereti a karaktert, mert szélsőséges, kiszámíthatatlan és érzelmileg intenzív. Szerinte Cassie hibái mögött mindig ott van a szeretetéhség és az önbizalomhiány.

Érdekesség, hogy Sweeney annak idején majdnem meg sem kapta a szerepet: egy castingos állítólag úgy vélte, nem illik Cassie karakteréhez.

Ma már nehéz lenne elképzelni mást a szerepben – még akkor is, ha a nézők egy része szerint Cassie története mára inkább sokkoló cirkusszá vált, mint valódi drámává.

Az Origo is bászámolt arról, hogy a híres színésznőt kézen fogva látták új párjával. Sydney Sweeney és szerelme, Scooter Braun most Ausztráliában került reflektorfénybe.