Sydney Sweeney fedetlen mellekkel lovagolt – fotó

2026 májusában került adásba az HBO sikersorozatának, az Eufóriának a „Rain or Shine” című epizódja, amelyben Sydney Sweeney ismét Cassie Jacobs bőrébe bújt. A színésznő karaktere ezúttal minden eddiginél kétségbeesettebb helyzetbe került: hírnevet, követőket és pénzt próbált szerezni, miközben egy bevállalós, túlfűtött jelenet pillanatok alatt az epizód egyik legforróbb beszédtémájává vált.

A Sydney Sweeney által alakított Cassie Jacobs

Fotó: Northfoto/JLPPA / Bestimage /

Sydney Sweeney merész szexjelenete vitte el a show-t

Sydney Sweeney az Eufória egyik legismertebb arcaként már többször bizonyította, hogy nem riad vissza az érzelmileg és vizuálisan is erős jelenetektől.

Sydney Sweeney eddig sem riadt vissza az erotikus jelenetektől

Fotó: Northfoto/JLPPA / Bestimage /

A mostani epizódban Cassie egy népszerű színésszel kerül intim helyzetbe, a jelenet pedig nemcsak a történet miatt lett fontos, hanem azért is, mert ismét megmutatta a karakter kétségbeesett kapaszkodását a figyelembe.

Cassie karaktere ismét a figyelem középpontjában

Fotó: Northfoto/JLPPA / Bestimage /

Sydney Sweeney ismét teljesen meztelenül jelent meg egy vad szexjelenetben:

A forró pillanatok után Cassie újabb vakmerő lépésre szánta el magát: kihasználta a helyzetet, hogy növelje saját népszerűségét a közösségi médiában. A húzás azonban nemcsak követőket hozott, hanem még nagyobb bajba is sodorta.

Botrányból tragédia lett

A merész jelenet csak a kezdete volt annak a drámának, amely végül sokkoló fordulatba torkollott. Cassie hiába próbált pénzt szerezni elrabolt férje megmentésére, az események végül tragikus irányt vettek.

A finálé előtti epizód után ismét Sydney Sweeney alakítása került a középpontba. A színésznő bevállalós játéka, a feszült történet és a botrányos jelenetek együtt gondoskodtak arról, hogy az Eufória új része napokig beszédtéma maradjon – számolt be a Daily Mail.