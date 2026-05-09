Ezt már nehéz lenne tagadni: Sydney Sweeney kézen fogva sétált új szerelmével

Sydney Sweeney és új párja, Scooter Braun együtt jelentek meg Queenslandben, ahol egy magángépre készültek felszállni. A híres színésznő és a zenei mogul kézen fogva sétáltak a Toowoomba Wellcamp repülőtér kifutóján, miután kiszálltak egy fekete Mercedesből.

A friss pár láthatóan nem próbálta titkolni a kapcsolatát: jókedvűen beszélgettek, mosolyogtak, és végig egymás mellett haladtak a repülő felé. Sydney Sweeney laza, mégis látványos szettben érkezett, fehér pulóvert, trapézfarmert és sportcipőt viselt, haját pedig fonatokba rendezte.

Scooter Braun szintén visszafogott, kényelmes öltözékben volt, miközben a csomagokat húzta maga után.

A páros queenslandi feltűnése azért is kapott nagy figyelmet, mert Sydney Sweeney éppen Ausztráliában forgatja új Netflix-filmjét, a Gundamot.

A színésznő nemrég az Instagramon is megmutatott néhány közös pillanatot Scooter Braunnal a Stagecoach Music Festivalról, ahol több szerelmes fotó is készült róluk. A mostani repülőtéri jelenet újabb jele annak, hogy kapcsolatuk egyre nyilvánosabbá válik – olvasható a Daily Mail oldalán.

Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata

Hónapok óta találgatják, mi lehet a két híresség között. Sydney Sweeney most egy olyan fotót osztott meg, amely után még erősebbek lettek a kapcsolatáról szóló találgatások.

Sydney Sweeney és Scooter Braun egy Instagram-fotóval gyakorlatilag hivatalossá tették a kapcsolatukat, miután hónapok óta keringenek róluk a románcpletykák. A 28 éves színésznő egy fekete-fehér képet osztott meg, amelyen a 44 éves zenei menedzser hátulról átöleli őt az Euphoria harmadik évadának múlt heti los angelesi premierjén. Braun később továbbosztotta a bejegyzést, és csak ennyit írt mellé ...

