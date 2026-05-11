Furcsa szag miatt kellett kimenekíteni egy japán vonat utasait

Az eset vasárnap délután történt a JR East egyik szerelvényén, amely az Odawara állomásról indult a Takasaki városába tartva. A vonat utasai az egyik kocsiban különös szagot kezdtek érezni, amelyet többen erős, borsszerű irritáló szagként írtak le. A beszámolók szerint több utas köhögni kezdett, torokkaparásra és légzési nehézségekre panaszkodtak. A helyzet miatt a szerelvény vészmegállást hajtott végre a Kawasaki állomáson, ahol nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a tűzoltók - írja az Independent.
Több utas rosszul lett a furcsa szag miatt
A helyszínre több mint húsz mentőegységet riasztottak. Az érintett utasok között volt egy fiatal család is: egy harmincas éveiben járó nő, férje és egyéves gyermekük szintén orvosi ellátásra szorult. Információk szerint azonban senki sem sérült meg súlyosan. A hatóságok kezdetben attól tartottak, hogy valamilyen ismeretlen anyagot permetezhettek a kocsiban, ám a későbbi vizsgálatok során nem mutattak ki veszélyes gázkoncentrációt. Szemtanúk sem számoltak be arról, hogy bárki spray-t vagy más anyagot használt volna a szerelvényen.
A nyomozók egyelőre nem tudják, mi okozhatta a rosszulléteket, és azt sem erősítették meg, hogy valóban került-e bármilyen anyag a levegőbe.
Az incidens miatt ideiglenesen fennakadások alakultak ki a Tokaido Line forgalmában. A vasúttársaság több járatot átirányított, miközben fokozatosan helyreállították a közlekedést. A vizsgálat továbbra is tart, a hatóságok pedig további információkat egyelőre nem közöltek az ügyben.