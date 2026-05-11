Furcsa szag miatt kellett kimenekíteni egy japán vonat utasait

Az eset vasárnap délután történt a JR East egyik szerelvényén, amely az Odawara állomásról indult a Takasaki városába tartva. A vonat utasai az egyik kocsiban különös szagot kezdtek érezni, amelyet többen erős, borsszerű irritáló szagként írtak le. A beszámolók szerint több utas köhögni kezdett, torokkaparásra és légzési nehézségekre panaszkodtak. A helyzet miatt a szerelvény vészmegállást hajtott végre a Kawasaki állomáson, ahol nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a tűzoltók - írja az Independent.

Erős borsszerű szag miatt alakult ki rosszullét egy japán vonaton. A kép illusztráció. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Több utas rosszul lett a furcsa szag miatt

A helyszínre több mint húsz mentőegységet riasztottak. Az érintett utasok között volt egy fiatal család is: egy harmincas éveiben járó nő, férje és egyéves gyermekük szintén orvosi ellátásra szorult. Információk szerint azonban senki sem sérült meg súlyosan. A hatóságok kezdetben attól tartottak, hogy valamilyen ismeretlen anyagot permetezhettek a kocsiban, ám a későbbi vizsgálatok során nem mutattak ki veszélyes gázkoncentrációt. Szemtanúk sem számoltak be arról, hogy bárki spray-t vagy más anyagot használt volna a szerelvényen.

A nyomozók egyelőre nem tudják, mi okozhatta a rosszulléteket, és azt sem erősítették meg, hogy valóban került-e bármilyen anyag a levegőbe.

🇯🇵 Chemical spray was released on a train in Tokyo's suburbs (Kawasaki Station)



Passengers began choking, coughing & complaining of severe tearing — more than 13 injured & taken to hospital



Service on the subway lines has been suspended pic.twitter.com/CKpABAECM5 — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 10, 2026

Az incidens miatt ideiglenesen fennakadások alakultak ki a Tokaido Line forgalmában. A vasúttársaság több járatot átirányított, miközben fokozatosan helyreállították a közlekedést. A vizsgálat továbbra is tart, a hatóságok pedig további információkat egyelőre nem közöltek az ügyben.