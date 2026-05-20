Több száz métert zuhant egy autó – a szakadék mélyén bukkantak rá a roncsokra

Mentőhelikoptert és vízimentőket is riasztottak ahhoz a súlyos balesethez, amely Kaliforniában történt. A szakadék közel 150 méter mély volt, az autó pedig egy tengerparton állt meg a zuhanás után.
Egy 58 éves férfi életét vesztette, miután autójával letért az útról és egy meredek sziklás szakadékba zuhant Kalifornia Santa Cruz megyéjében. A hatóságok szerint a jármű mintegy 120–150 métert esett, mielőtt a Greyhound Rock Beach közelében a parton landolt.

Mentőhelikoptert is riasztottak a szakadékba zuhant járműhöz
Fotó: Facebook/CAL FIRE CZU San Mateo-Santa Cruz Unit﻿

A People tájékoztatása szerint a baleset hétfőn, helyi idő szerint 12:48 körül történt a Highway 1 egyik szakaszán, Scott Creek térségében. A Santa Rosa-i férfi egy fekete, 2017-es Honda Pilotot vezetett dél felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között letért az úttestről.

A tájékoztatás szerint az autó előbb egy segélyhívó oszlopnak ütközött, majd áthaladt a növényzeten, végül lezuhant a szikláról. A jármű egy meredek partszakasz alatt, a tengerparton állt meg.

A szakadék alján találták meg az autót

A helyszínre több mentőegység, vízimentők és egy mentőhelikopter is érkezett. A sofőrt azonban már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Egyelőre nem közölték, hogy alkohol vagy kábítószer szerepet játszhatott-e a balesetben.

