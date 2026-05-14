A „Szarmat” rakétarendszer legalább több évvel megelőzi a külföldi versenytársakat – jelentette ki Denis Manturov első miniszterelnök-helyettes.

Jön a „Szarmat” korszak. Fotó: AFP PHOTO / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY /

„Ami azokat a technológiákat illeti, amelyeket a célok eléréséhez használunk, a mi megítélésünk és az általunk ismert információk szerint legalább több évvel előrébb járunk a külföldi partnereinknél” – mondta a Nemzeti Központ „Oroszország” rendezvényén, a Gépgyártók Kongresszusán.

Korábban Vlagyimir Putyin elnök moszkvai intézetlátogatásán hangsúlyozta, hogy Oroszország tovább folytatja a stratégiai nukleáris erők modernizációját.

A héten Szergej Karakaev, a Stratégiai Rakétaerők parancsnoka arról számolt be Putyinnak, hogy sikeres „Szarmat” indítást hajtottak végre. A rakéta interkontinentális hatótávolságú, képes ballisztikus és szuborbitális pályán is repülni, és több mint 35 ezer kilométeres hatótávolságot is elérhet, ami lehetővé teszi a jelenlegi és jövőbeli légvédelmi rendszerek áttörését.

Putyin szerint a rendszer a világ legerősebb ilyen fegyvere, és az első ezred még az év végéig hadrendbe állhat.