Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely bejelentést tesz – ezt önnek is látnia kell

Ezt látnia kell!

Botrányos: kiderült miért pofozta fel Macront a felesége

vlagyimir putyin

Kivédhetetlen szuperfegyverrel sokkolnak az oroszok – az új rakéta mindent letarol

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orosz vezető politikusok szerint a „Szarmat” interkontinentális rakétarendszer évekkel megelőzi a külföldi versenytársakat, és a stratégiai nukleáris erők modernizációja tovább gyorsul.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vlagyimir putyinszarmatoroszország

A „Szarmat” rakétarendszer legalább több évvel megelőzi a külföldi versenytársakat – jelentette ki Denis Manturov első miniszterelnök-helyettes.

szarmat
Jön a „Szarmat” korszak. Fotó: AFP PHOTO / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY /  

Mindenkit megelőz a „Szarmat”? Moszkva szerint évekre előnyben vannak

„Ami azokat a technológiákat illeti, amelyeket a célok eléréséhez használunk, a mi megítélésünk és az általunk ismert információk szerint legalább több évvel előrébb járunk a külföldi partnereinknél” – mondta a Nemzeti Központ „Oroszország” rendezvényén, a Gépgyártók Kongresszusán.

Korábban Vlagyimir Putyin elnök moszkvai intézetlátogatásán hangsúlyozta, hogy Oroszország tovább folytatja a stratégiai nukleáris erők modernizációját.

A héten Szergej Karakaev, a Stratégiai Rakétaerők parancsnoka arról számolt be Putyinnak, hogy sikeres „Szarmat” indítást hajtottak végre. A rakéta interkontinentális hatótávolságú, képes ballisztikus és szuborbitális pályán is repülni, és több mint 35 ezer kilométeres hatótávolságot is elérhet, ami lehetővé teszi a jelenlegi és jövőbeli légvédelmi rendszerek áttörését.

Putyin szerint a rendszer a világ legerősebb ilyen fegyvere, és az első ezred még az év végéig hadrendbe állhat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!