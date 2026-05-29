Új információk láttak napvilágot a romániai dróntámadás kapcsán – brutális

A magyar kormányfő túl is teljesíti az EU diktátumait

Évtizedeken át egy megmagyarázhatatlan jelenség tartotta lázban a kutatókat – most kiderült az igazság

Évtizedeken át egy megmagyarázhatatlan jelenség tartotta lázban a kutatókat. A Szaturnuszról készült mérések ugyanis azt sugallták, mintha az óriásbolygó időnként gyorsítana vagy lassítana a forgásán, most azonban megszületett a válasz a rejtélyre.
A tudósok hosszú ideig nem találtak magyarázatot arra, miért mutatnak furcsa eltéréseket a Szaturnusz forgásával kapcsolatos adatok. A James Webb űrteleszkóp új megfigyelései azonban feltárták, hogy a jelenség hátterében nem a bolygó forgásának változása áll, hanem egy különleges, önfenntartó folyamat a légkörében. A felfedezés egy több évtizedes tudományos rejtély végére tehet pontot.

 Évtizedek óta zavarba ejtette a csillagászokat a Szaturnusz egyik furcsa titka – most megoldódhatott a világűr egy újabb rejtélye (illusztráció) Fotó: Unsplash

Évtizedek óta zavarba ejtette a csillagászokat a Szaturnusz egyik furcsa titka. A mérések sokáig azt sugallták, hogy az óriásbolygó forgási sebessége változik, mintha a Szaturnusz időnként gyorsulna vagy lassulna.

Ez azért volt különösen meghökkentő, mert egy bolygó forgása nem változik meg ilyen rövid idő alatt. A James Webb űrteleszkóp új megfigyelései azonban most segítettek megfejteni a rejtélyt: a Szaturnusz valójában nem gyorsult és nem is lassult, a tudósokat a bolygó felső légkörében zajló különleges folyamatok vezették félre.

Nem a Szaturnusz forgása változott meg

A kutatók szerint a korábbi mérések azért mutattak furcsa eltéréseket, mert a Szaturnusz sarki fényei, a légkör felső rétegeiben fújó erős szelek és az elektromos áramok együtt torzították azokat a jeleket, amelyekből a bolygó forgási sebességére következtettek.

A jelenség kulcsa az auróra. A Szaturnusz északi fényei energiát juttatnak a légkörbe, és meghatározott területeket melegítenek fel. Ez a melegedés szeleket indít el, a szelek pedig elektromos áramokat hoznak létre. Ezek az áramok visszahatnak az aurórára, vagyis a rendszer önmagát táplálja.

A James Webb mutatta meg a rejtély kulcsát

A James Webb űrteleszkóp minden korábbinál pontosabban térképezte fel a Szaturnusz északi aurorális térségét. A kutatók így olyan részleteket láttak meg, amelyeket korábbi műszerekkel nem lehetett kimutatni.

A felfedezés nemcsak a Szaturnusz miatt fontos. A tudósok szerint hasonló légköri és mágneses kölcsönhatások más bolygókon is működhetnek. A mostani eredmény ezért új irányt adhat annak megértéséhez, hogyan kapcsolódik össze egy bolygó légköre, mágneses tere és környező űrbeli térsége – írja a ScienceDaily.com.

