Évtizedeken át egy megmagyarázhatatlan jelenség tartotta lázban a kutatókat – most kiderült az igazság

A tudósok hosszú ideig nem találtak magyarázatot arra, miért mutatnak furcsa eltéréseket a Szaturnusz forgásával kapcsolatos adatok. A James Webb űrteleszkóp új megfigyelései azonban feltárták, hogy a jelenség hátterében nem a bolygó forgásának változása áll, hanem egy különleges, önfenntartó folyamat a légkörében. A felfedezés egy több évtizedes tudományos rejtély végére tehet pontot.
Évtizedek óta zavarba ejtette a csillagászokat a Szaturnusz egyik furcsa titka. A mérések sokáig azt sugallták, hogy az óriásbolygó forgási sebessége változik, mintha a Szaturnusz időnként gyorsulna vagy lassulna.
Ez azért volt különösen meghökkentő, mert egy bolygó forgása nem változik meg ilyen rövid idő alatt. A James Webb űrteleszkóp új megfigyelései azonban most segítettek megfejteni a rejtélyt: a Szaturnusz valójában nem gyorsult és nem is lassult, a tudósokat a bolygó felső légkörében zajló különleges folyamatok vezették félre.
Nem a Szaturnusz forgása változott meg
A kutatók szerint a korábbi mérések azért mutattak furcsa eltéréseket, mert a Szaturnusz sarki fényei, a légkör felső rétegeiben fújó erős szelek és az elektromos áramok együtt torzították azokat a jeleket, amelyekből a bolygó forgási sebességére következtettek.
A jelenség kulcsa az auróra. A Szaturnusz északi fényei energiát juttatnak a légkörbe, és meghatározott területeket melegítenek fel. Ez a melegedés szeleket indít el, a szelek pedig elektromos áramokat hoznak létre. Ezek az áramok visszahatnak az aurórára, vagyis a rendszer önmagát táplálja.
A James Webb mutatta meg a rejtély kulcsát
A James Webb űrteleszkóp minden korábbinál pontosabban térképezte fel a Szaturnusz északi aurorális térségét. A kutatók így olyan részleteket láttak meg, amelyeket korábbi műszerekkel nem lehetett kimutatni.
A felfedezés nemcsak a Szaturnusz miatt fontos. A tudósok szerint hasonló légköri és mágneses kölcsönhatások más bolygókon is működhetnek. A mostani eredmény ezért új irányt adhat annak megértéséhez, hogyan kapcsolódik össze egy bolygó légköre, mágneses tere és környező űrbeli térsége – írja a ScienceDaily.com.
