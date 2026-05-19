Egyre többen félnek a szaunázástól, itt az igazság

A közösségi médiában és fórumokon rendszeresen felmerül a kérdés, hogy a forró szauna csökkentheti-e a spermiumok számát. A szakemberek szerint a szaunázás hatása valóban összefügghet a férfi termékenységgel, mivel a herék működéséhez a testhőmérsékletnél hűvösebb környezet szükséges – írja a The Guardian.

A szakértők szerint a szaunázás hatása bizonyos esetekben a spermiumszámot is csökkentheti

A szaunázás hatása főként túlzás esetén lehet problémás

Colin Duncan szerint a rendszeres és extrém hőhatás ideiglenesen visszafoghatja a spermiumtermelést. A professzor elmagyarázta, hogy a herék azért helyezkednek el a testen kívül, mert így optimálisabb hőmérsékleten működhetnek. Ha valaki hosszú ideig és túl gyakran ül forró szaunában, az csökkentheti a spermiumok számát.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az alkalmi szaunázás miatt általában nincs ok aggodalomra. A férfi szervezet jellemzően jóval több spermiumot termel, mint amennyi a termékenységhez szükséges.

A probléma inkább azoknál jelentkezhet, akik:

naponta hosszú időt töltenek szaunában,

extrém magas hőmérsékleten szaunáznak,

eleve alacsony spermiumszámmal rendelkeznek,

vagy termékenységi problémák miatt állnak kezelés alatt.

A szakember szerint minden túlzás káros lehet, ezért érdemes mértékkel használni a szaunát is.

A finnek példája sem ezt támasztja alá

A professzor arra is felhívta a figyelmet, hogy Finnországban a szaunázás a mindennapi élet része, mégsem tapasztalható emiatt kiugró meddőségi arány. Ez arra utal, hogy az átlagos szaunahasználat önmagában nem jelent komoly veszélyt a gyermekvállalásra.

A kutatók szerint a hőhatás okozta spermiumszám-csökkenés sok esetben csak átmeneti lehet, és a szervezet később regenerálódhat.

