Egyre többen félnek a szaunázástól, itt az igazság

A közösségi médiában és fórumokon rendszeresen felmerül a kérdés, hogy a forró szauna csökkentheti-e a spermiumok számát. A szakemberek szerint a szaunázás hatása valóban összefügghet a férfi termékenységgel, mivel a herék működéséhez a testhőmérsékletnél hűvösebb környezet szükséges – írja a The Guardian.
A szaunázás hatása főként túlzás esetén lehet problémás
Colin Duncan szerint a rendszeres és extrém hőhatás ideiglenesen visszafoghatja a spermiumtermelést. A professzor elmagyarázta, hogy a herék azért helyezkednek el a testen kívül, mert így optimálisabb hőmérsékleten működhetnek. Ha valaki hosszú ideig és túl gyakran ül forró szaunában, az csökkentheti a spermiumok számát.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy az alkalmi szaunázás miatt általában nincs ok aggodalomra. A férfi szervezet jellemzően jóval több spermiumot termel, mint amennyi a termékenységhez szükséges.
A probléma inkább azoknál jelentkezhet, akik:
- naponta hosszú időt töltenek szaunában,
- extrém magas hőmérsékleten szaunáznak,
- eleve alacsony spermiumszámmal rendelkeznek,
- vagy termékenységi problémák miatt állnak kezelés alatt.
A szakember szerint minden túlzás káros lehet, ezért érdemes mértékkel használni a szaunát is.
A finnek példája sem ezt támasztja alá
A professzor arra is felhívta a figyelmet, hogy Finnországban a szaunázás a mindennapi élet része, mégsem tapasztalható emiatt kiugró meddőségi arány. Ez arra utal, hogy az átlagos szaunahasználat önmagában nem jelent komoly veszélyt a gyermekvállalásra.
A kutatók szerint a hőhatás okozta spermiumszám-csökkenés sok esetben csak átmeneti lehet, és a szervezet később regenerálódhat.
Fény derült a szaunázás meglepő hatására
Egy rövid szaunázás nemcsak a közérzetnek tesz jót, de a szervezet működésére is azonnal hatással van. Egy friss kutatás szerint a szauna használata aktiválhatja az immunrendszert azáltal, hogy több védekező sejtet juttat a vérkeringésbe.
Ön is a szaunára esküszik? Lehet, hogy nem úgy hat, ahogy gondolná
A közösségi médiában egyre többen hirdetik a hideg-meleg terápiák jótékony hatásait. A szauna azonban a szakértők szerint nem minden esetben jelent automatikus egészségjavulást – bár kétségtelenül kellemes élményt nyújthat.