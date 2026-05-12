Percek alatt tűntek el városok – a 2008-as szecsuáni földrengés tragédiája

2008. május 12-én a szecsuáni földrengés súlyos pusztítást okozott Kína délnyugati részén, és néhány perc alatt egész térségek életét fordította fel. A Szecsuán tartomány hegyvidéki központjában bekövetkezett katasztrófa nemcsak épületeket döntött romba, hanem milliók mindennapjait is. A 7,9-es erősségű rengés epicentruma Dujiangyan közelében volt, Csengtutól mintegy 80 kilométerre, 19 kilométeres mélységben.

Légifelvétel a 2008-as szecsuáni földrengés sújtotta Yingxiu városról – Fotó: XINHUA / XINHUA

Miért volt ennyire pusztító a szecsuáni földrengés?

A 2008-as szecsuáni földrengés ereje mögött az indiai–ausztrál és az eurázsiai kőzetlemezek lassú, de hatalmas erejű ütközése állt – írja a Britannica. A Longmenshan-törésvonal mentén felgyülemlő feszültség hirtelen szabadult fel, és a földkéreg egyes részeit akár 9 méterrel is elmozdította. A hegyvidéki térség falvai és városai nem voltak felkészülve ekkora erejű rengésre, így az épületek nagy része pillanatok alatt összeomlott.

Mennyi áldozatot követelt a katasztrófa?

A pusztítás mértéke szinte felfoghatatlan volt: az érintett területen az épületek mintegy négyötöde megsérült vagy megsemmisült. Falvak tűntek el a térképről, és sok iskola is összeomlott. A tragédia különösen súlyosan érintette a gyerekeket: a hivatalos adatok szerint több mint 5 300 diák vesztette életét a romok alatt. Összesen közel 90 ezer ember halt meg vagy tűnt el, és mintegy 375 ezen sérültek meg.

Az érintett területen az épületek mintegy négyötöde megsérült vagy megsemmisült – Fotó: TEH ENG KOON / AFP

Mi történt a rengés után a térségben?

A földmozgás nem ért véget a fő rengéssel: utórengések követték egymást még évekig, köztük egy 5,0-es esemény is 2010-ben Csengtuban. A hegyekben földcsuszamlások indultak, folyók torlódtak el, és több gát is megsérült, ami újabb veszélyeket hozott a már amúgy is súlyosan sérült térségbe. A mentés rendkívül nehéz volt, sok falut csak helikopterekkel vagy gyalog lehetett megközelíteni.

Egész falvak tűntek el a térképől a szecsuáni földrengés után – Fotó: LUO GENSHENG / Imaginechina

Mit hagyott maga után a szecsuáni földrengés?

A szecsuáni földrengés után nemcsak az újjáépítés jelentett kihívást, hanem a válaszok keresése is. Vita indult arról, hogy egy közeli víztározó hozzájárulhatott-e a rengés kiváltásához. Emellett sokan megkérdőjelezték az iskolák építési minőségét, miután ezek közül számos intézmény omlott össze. A térség még évekkel később is földrengéseknek volt kitéve: 2013-ban egy 6,6-os rengés ismét súlyos károkat és több mint 200 halálos áldozatot okozott.