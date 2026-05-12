Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel már dörzsöli a tenyerét: Orbán Anita végrehajtaná a migrációs paktumot

Érdekes

Döbbenet Hongkongban: elpusztíthatatlan anyagot alkottak

szecsuáni földrengés

Percek alatt tűntek el városok – a 2008-as szecsuáni földrengés tragédiája

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos pusztítás söpört végig Szecsuánon 2008. május 12-én, amikor a föld szó szerint kettérepedt. A szecsuáni földrengés pillanatok alatt romba döntött teljes térségeket Kína délnyugati részén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szecsuáni földrengésföldrengéskatasztrófaKína

2008. május 12-én a szecsuáni földrengés súlyos pusztítást okozott Kína délnyugati részén, és néhány perc alatt egész térségek életét fordította fel. A Szecsuán tartomány hegyvidéki központjában bekövetkezett katasztrófa nemcsak épületeket döntött romba, hanem milliók mindennapjait is. A 7,9-es erősségű rengés epicentruma Dujiangyan közelében volt, Csengtutól mintegy 80 kilométerre, 19 kilométeres mélységben.

Légifelvétel a 2008-as szecsuáni földrengés sújtotta Yingxiu városról
Légifelvétel a 2008-as szecsuáni földrengés sújtotta Yingxiu városról – Fotó: XINHUA / XINHUA

Miért volt ennyire pusztító a szecsuáni földrengés?

A 2008-as szecsuáni földrengés ereje mögött az indiai–ausztrál és az eurázsiai kőzetlemezek lassú, de hatalmas erejű ütközése állt – írja a Britannica. A Longmenshan-törésvonal mentén felgyülemlő feszültség hirtelen szabadult fel, és a földkéreg egyes részeit akár 9 méterrel is elmozdította. A hegyvidéki térség falvai és városai nem voltak felkészülve ekkora erejű rengésre, így az épületek nagy része pillanatok alatt összeomlott.

Mennyi áldozatot követelt a katasztrófa?

A pusztítás mértéke szinte felfoghatatlan volt: az érintett területen az épületek mintegy négyötöde megsérült vagy megsemmisült. Falvak tűntek el a térképről, és sok iskola is összeomlott. A tragédia különösen súlyosan érintette a gyerekeket: a hivatalos adatok szerint több mint 5 300 diák vesztette életét a romok alatt. Összesen közel 90 ezer ember halt meg vagy tűnt el, és mintegy 375 ezen sérültek meg.

A cyclist rides past a dead body of an earthquake victim covered with plastic in front of a collapsed building in Dujiangyan southwest China Sichuan province on May 13, 2008. China was reeling May 13 from its worst earthquake in three decades which left tens of thousands of people dead, missing or trapped under crushed houses, schools and factories. AFP PHOTO/TEH Eng Koon (Photo by TEH ENG KOON / AFP)
Az érintett területen az épületek mintegy négyötöde megsérült vagy megsemmisült – Fotó: TEH ENG KOON / AFP

Mi történt a rengés után a térségben?

A földmozgás nem ért véget a fő rengéssel: utórengések követték egymást még évekig, köztük egy 5,0-es esemény is 2010-ben Csengtuban. A hegyekben földcsuszamlások indultak, folyók torlódtak el, és több gát is megsérült, ami újabb veszélyeket hozott a már amúgy is súlyosan sérült térségbe. A mentés rendkívül nehéz volt, sok falut csak helikopterekkel vagy gyalog lehetett megközelíteni.

Chinese workers clean up the ruins of an archway which collapsed in a quake in Wuzhi county, central Chinas Henan province, 12 May 2008 after a strong earthquake hit southwest Chinas Sichuan province. An earthquake with a magnitude of 7.8 struck Chinas Sichuan province on Monday (May 12), about 92 km from the provincial capital of Chengdu. 3,000 to 5,000 are estimated to have died in Beichuan county of Sichuan province, according to Xinhua Agency. (Photo by Luo gensheng / Imaginechina via AFP)
Egész falvak tűntek el a térképől a szecsuáni földrengés után – Fotó: LUO GENSHENG / Imaginechina

Mit hagyott maga után a szecsuáni földrengés?

A szecsuáni földrengés után nemcsak az újjáépítés jelentett kihívást, hanem a válaszok keresése is. Vita indult arról, hogy egy közeli víztározó hozzájárulhatott-e a rengés kiváltásához. Emellett sokan megkérdőjelezték az iskolák építési minőségét, miután ezek közül számos intézmény omlott össze. A térség még évekkel később is földrengéseknek volt kitéve: 2013-ban egy 6,6-os rengés ismét súlyos károkat és több mint 200 halálos áldozatot okozott.

Brutális számok: Több mint száz földmozgást mértek áprilisban a Kárpát-medencében

Áprilisban összesen 134 szeizmikus eseményt regisztráltak a Kárpát-medencében. A földmozgás-adatokat a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma közölte.

 

Egy időzített bomba ketyeg a föld alatt Kalifornia egyik legsűrűbb régiójában

Milliók élnek egy időzített bombán. A Hayward törésvonal földrengés veszélye most komolyabb, mint valaha.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!