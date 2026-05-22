Mit árul el a széklet az egészségi állapotunkról? Mutatjuk!

A széklet sokkal többet elárulhat az egészségről, mint azt sokan gondolnák. A reggeli „rutin” pillanatában olyan jelek mutatkozhatnak meg, amelyek az emésztés, a stressz és akár a mentális állapot működésére is utalnak. Az orvosok ma már a laboreredmények mellett ezt is egyre inkább figyelembe veszik – írja a Focus.

Mit árul el a széklet az egészségi állapotunkról?

A széklet az emésztés egyik legfontosabb visszajelzése, amelyből a bélrendszer egyensúlyára lehet következtetni. A bél nem pusztán az étel feldolgozására szolgál, hanem aktív szerv, amely közvetlen kapcsolatban áll az aggyal. Ha ez az egyensúly felborul, az gyakran a hasban jelentkezik először: stressz alatt hasmenés, tartós terhelésnél székrekedés, illetve változó állagú széklet is megfigyelhető.

A Bristol-székletskála hét típust különböztet meg, ezek közül az ideális a 4-es típus: jól formált, nem kemény és nem pépes, általában napi egyszer jelentkezik, és egyenletes színű.

A tartós fájdalom, a vér megjelenése vagy a hirtelen változás viszont már figyelmeztető jel lehet.

Milyen az egészséges széklet a bél-agy kapcsolat szerint?

A bél és az agy folyamatos kapcsolatban áll egymással, ezt bél–agy tengelynek nevezik. Ebben kulcsszerepe van a bolygóidegnek, amely a nyugalmi állapotot és a regenerációt is segíti. Ha ez a rendszer tartós stressz alá kerül, az emésztés gyorsan reagál: megváltozik a bélmozgás, ami hasmenést vagy hasi fájdalmat okozhat.

A hangulat és a széklet között biokémiai összefüggés is van.

A szervezet szerotoninjának nagy része a bélben termelődik, ahol az emésztést szabályozza. Bár nem jut közvetlenül az agyba, idegi jelzéseken keresztül mégis hat a közérzetre, ezért emésztési problémák mellett gyakran lelki panaszok is megjelenhetnek.

Hogyan befolyásolja az étrend a széklet minőségét?

A bélflóra baktériumai kulcsszerepet játszanak az emésztésben és az immunrendszer működésében. Ezek az élő mikroorganizmusok lebontják a tápanyagokat, és olyan anyagokat termelnek, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak, sőt az agy felé is küldenek jeleket. A szakértők szerint a mediterrán jellegű étrend támogatja leginkább az egyensúlyt: sok zöldség, gyümölcs, hüvelyes és teljes kiőrlésű gabona segíti a bélbaktériumok sokféleségét. A húsfogyasztás mérséklése is kedvező lehet, míg az erjesztett ételek csak kiegészítő szerepet töltenek be.