Meglepő összefüggés: ez is okozhat székrekedést

A szakértők szerint a székrekedés rendkívül gyakori jelenség, és a székrekedés okai szinte minden ember életében előkerülhetnek legalább egyszer. A krónikus székrekedés kockázata ráadásul az életkor előrehaladtával tovább nő – írja a HuffPost.
A székrekedés okai között az alváshiány is szerepelhet
Az orvosok szerint az alváshiány és székrekedés között szoros kapcsolat lehet. A vastagbél működése ugyanis egy 24 órás biológiai ritmus szerint dolgozik, amelyet az elégtelen alvás könnyen felboríthat.
A rossz alvás emellett növeli a stresszhormonok — például a kortizol — szintjét is, ami lassíthatja az emésztést és hozzájárulhat az emésztési problémák kialakulásához.
Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak székrekedést
A szakemberek szerint több hétköznapi készítmény is lassíthatja a bélműködést. Az antihisztaminok például csökkenthetik a bélmozgást, ami könnyen székrekedéshez vezethet.
A kalciumtartalmú étrend-kiegészítők szintén problémát okozhatnak, mert keményebbé és szárazabbá tehetik a székletet. Az orális vaskészítmények pedig irritálhatják a bélrendszert és lassíthatják a vastagbél működését.
A vécé ingerének visszatartása is veszélyes lehet
Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a rendszeresen visszatartott székelési inger hosszú távon komoly gondokat okozhat. Ha a széklet túl sokáig marad a vastagbélben, a szervezet egyre több vizet szív vissza belőle, amitől az keménnyé és nehezen üríthetővé válik.
A szorongás és a depresszió is hatással lehet az emésztésre
A szorongás és székrekedés kapcsolata szintén jól ismert a szakemberek előtt. A stressz, a depresszió és a mentális terhelés közvetlenül befolyásolhatja a bélrendszer működését az úgynevezett bél-agy tengelyen keresztül.
A szakértők szerint a szorongással vagy depresszióval élő embereknél közel kétszer gyakoribb a krónikus székrekedés.
Mit lehet tenni székrekedés ellen?
Az orvosok szerint első lépésként érdemes odafigyelni a megfelelő rost- és folyadékbevitelre. A rendszeres mozgás, a napi legalább hét óra alvás és a stressz csökkentése szintén segíthet.
A szakértők szerint a kiwi fogyasztása is javíthatja az emésztést. Ha pedig a panaszok tartósan fennállnak, vagy véres széklet, hirtelen fogyás is jelentkezik, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.
Orvosok állították össze: ez az étrend tényleg beindítja az emésztést
Először készült tudományosan alátámasztott ajánlás arra, mely ételek enyhítik a székrekedést. A székrekedés kezelésére korábban csak általános tanácsokat adtak, most azonban a londoni King’s College kutatói konkrét élelmiszereket neveztek meg, amelyek bizonyítottan segíthetnek a bélműködés helyreállításában. Az eredmények több millió érintett életét tehetik könnyebbé.