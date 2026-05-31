Meglepő összefüggés: ez is okozhat székrekedést

A szakértők szerint a székrekedés rendkívül gyakori jelenség, és a székrekedés okai szinte minden ember életében előkerülhetnek legalább egyszer. A krónikus székrekedés kockázata ráadásul az életkor előrehaladtával tovább nő – írja a HuffPost.

A székrekedés okai között az alváshiány, a stressz, bizonyos gyógyszerek és a rossz napi szokások is szerepelhetnek

A székrekedés okai között az alváshiány is szerepelhet

Az orvosok szerint az alváshiány és székrekedés között szoros kapcsolat lehet. A vastagbél működése ugyanis egy 24 órás biológiai ritmus szerint dolgozik, amelyet az elégtelen alvás könnyen felboríthat.

A rossz alvás emellett növeli a stresszhormonok — például a kortizol — szintjét is, ami lassíthatja az emésztést és hozzájárulhat az emésztési problémák kialakulásához.

Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak székrekedést

A szakemberek szerint több hétköznapi készítmény is lassíthatja a bélműködést. Az antihisztaminok például csökkenthetik a bélmozgást, ami könnyen székrekedéshez vezethet.

A kalciumtartalmú étrend-kiegészítők szintén problémát okozhatnak, mert keményebbé és szárazabbá tehetik a székletet. Az orális vaskészítmények pedig irritálhatják a bélrendszert és lassíthatják a vastagbél működését.

A vécé ingerének visszatartása is veszélyes lehet

Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a rendszeresen visszatartott székelési inger hosszú távon komoly gondokat okozhat. Ha a széklet túl sokáig marad a vastagbélben, a szervezet egyre több vizet szív vissza belőle, amitől az keménnyé és nehezen üríthetővé válik.

A szorongás és a depresszió is hatással lehet az emésztésre

A szorongás és székrekedés kapcsolata szintén jól ismert a szakemberek előtt. A stressz, a depresszió és a mentális terhelés közvetlenül befolyásolhatja a bélrendszer működését az úgynevezett bél-agy tengelyen keresztül.

A szakértők szerint a szorongással vagy depresszióval élő embereknél közel kétszer gyakoribb a krónikus székrekedés.

Mit lehet tenni székrekedés ellen?

Az orvosok szerint első lépésként érdemes odafigyelni a megfelelő rost- és folyadékbevitelre. A rendszeres mozgás, a napi legalább hét óra alvás és a stressz csökkentése szintén segíthet.