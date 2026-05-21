A szem mindent elárul: ezt a súlyos betegséget már évekkel korábban jelzi

Egy friss nemzetközi kutatás szerint a szem akár évekkel korábban is jelezheti a csontok állapotát. A tudósok azt vizsgálták, hogy a retina vizsgálata összefüggésbe hozható-e a csontritkulás kockázatával. Az eredmények alapján a szem fontosabb szerepet kaphat a jövő diagnosztikájában, mint eddig gondolták – írja a Bild.
Mit árul el a szem egészsége a csontokról?
Szingapúri és brit kutatók több ezer ember adatait elemezve arra jutottak, hogy a retina biológiai „öregedése” összefügghet a csontritkulás későbbi kialakulásával. Egy szingapúri vizsgálatban közel 2000 idősebb felnőtt szemfenéki felvételeit elemezték, és azt találták, hogy azoknál, akiknél a retina idősebbnek tűnt a valós életkoruknál, gyengébb csontszerkezet volt kimutatható a csípő és a comb területén.
Egy brit kutatócsoport a UK Biobank 43 938 résztvevőjének adatait vizsgálta, akik a kutatás indulásakor még nem szenvedtek csontritkulásban.
Az eredmények szerint minél „idősebb” volt a retina biológiai értelemben, annál magasabb lett később a kockázat: minden körülbelül 12 százalékos növekedés a retina öregedésében a csontritkulás esélyének emelkedésével járt együtt.
A kutatók egy mesterséges intelligencia-alapú eszközt is teszteltek, amely szemfenéki fotók alapján becsli a biológiai életkort.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a csontritkulás korai felismerése szemvizsgálattal ígéretes lehetőségnek tűnik, ugyanakkor a vizsgálat megfigyeléses jellegű, így ok-okozati összefüggést nem bizonyít. A kutatók szerint további vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, hogy a módszer mennyire használható a mindennapi orvosi gyakorlatban.
A csontritkulás különösen veszélyes betegség: a csípőtáji törést szenvedők 20–24 százaléka egy éven belül meghal, a túlélők közül pedig közel 40 százalék elveszíti önálló járóképességét. A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a szem nemcsak a látásról, hanem a szervezet általános állapotáról is fontos információkat hordozhat.