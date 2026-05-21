Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, mit csinált Varga Judit! Ezt a fotót mindenkinek látnia kell!

Olvasta?

Magyar Péter magyarázkodik, miután rárontott az osztrák kancellárra

szem

A szem mindent elárul: ezt a súlyos betegséget már évekkel korábban jelzi

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss nemzetközi kutatás szerint a látás vizsgálata többet árulhat el a szervezet állapotáról, mint eddig hittük. A szem egészsége akár évekkel korábban árulkodhat egy súlyos betegségről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szemegészségretinacsontritkulásszemfenékvizsgálat

Egy friss nemzetközi kutatás szerint a szem akár évekkel korábban is jelezheti a csontok állapotát. A tudósok azt vizsgálták, hogy a retina vizsgálata összefüggésbe hozható-e a csontritkulás kockázatával. Az eredmények alapján a szem fontosabb szerepet kaphat a jövő diagnosztikájában, mint eddig gondolták – írja a Bild.

A szem akár évekkel korábban is jelezheti a csontok állapotát
A szem akár évekkel korábban is jelezheti a csontok állapotát – Fotó: Unsplash

Mit árul el a szem egészsége a csontokról?

Szingapúri és brit kutatók több ezer ember adatait elemezve arra jutottak, hogy a retina biológiai „öregedése” összefügghet a csontritkulás későbbi kialakulásával. Egy szingapúri vizsgálatban közel 2000 idősebb felnőtt szemfenéki felvételeit elemezték, és azt találták, hogy azoknál, akiknél a retina idősebbnek tűnt a valós életkoruknál, gyengébb csontszerkezet volt kimutatható a csípő és a comb területén.

Egy brit kutatócsoport a UK Biobank 43 938 résztvevőjének adatait vizsgálta, akik a kutatás indulásakor még nem szenvedtek csontritkulásban. 

Az eredmények szerint minél „idősebb” volt a retina biológiai értelemben, annál magasabb lett később a kockázat: minden körülbelül 12 százalékos növekedés a retina öregedésében a csontritkulás esélyének emelkedésével járt együtt. 

A kutatók egy mesterséges intelligencia-alapú eszközt is teszteltek, amely szemfenéki fotók alapján becsli a biológiai életkort.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a csontritkulás korai felismerése szemvizsgálattal ígéretes lehetőségnek tűnik, ugyanakkor a vizsgálat megfigyeléses jellegű, így ok-okozati összefüggést nem bizonyít. A kutatók szerint további vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, hogy a módszer mennyire használható a mindennapi orvosi gyakorlatban.

A csontritkulás különösen veszélyes betegség: a csípőtáji törést szenvedők 20–24 százaléka egy éven belül meghal, a túlélők közül pedig közel 40 százalék elveszíti önálló járóképességét. A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a szem nemcsak a látásról, hanem a szervezet általános állapotáról is fontos információkat hordozhat.

Közeleg a vég? Ez az egyszerű teszt 24 órával előre jelzi a halált

Egy egyszerű szemteszt akár órákkal előre jelezheti az élet végét. A halál előrejelzése egy új kutatás szerint meglepően pontos lehet, akár 24 órás időablakban is.

 

Ezt az öt jelet soha ne hagyja figyelmen kívül, ha a szeméről van szó!

A látásromlás sokszor nem egyik napról a másikra jelentkezik, hanem apró, könnyen félresöpört jelekkel indul. A szem gyakran már jóval azelőtt figyelmeztethet egy problémára, hogy komolyabb panaszok alakulnának ki, ezért nem érdemes legyinteni a visszatérő tünetekre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!