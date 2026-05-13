Elképesztő templomi lopás: ellopták egy 800 éves szent koponyáját

A biztonsági kamerák felvételein egy feketébe öltözött alak látható, amint a kezében a relikviával fut végig a padsorok között a Jablonné v Podještědí városában található Szent Lőrinc- és Szent Zdiszlava-bazilikában – írja a The Guardian.

A szent koponyát a rendőrség is keresi (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Évszázadok óta tisztelték a szent ereklyét

A hatóságok szerint az ellopott ereklye felbecsülhetetlen történelmi és vallási értékkel bír. A koponya Szent Zdiszlavához tartozott, aki a 13. században élt nemesasszonyként, és a szegények megsegítéséről vált ismertté. II. János Pál pápa 1995-ben avatta szentté.

A prágai érsek, Stanislav Přibyl döbbenetesnek nevezte az esetet.

Ez lesújtó hír. A zarándokok évszázadok óta tisztelték ezt az ereklyét

– mondta a cseh CTK hírügynökségnek.

A koponyát a templom egyik mellékkápolnájának oltárán őrizték, ahol a hívek rendszeresen felkeresték imádkozás és tiszteletadás céljából.

