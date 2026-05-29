A milánói Galleria Vittorio Emanuele II árkádjában található bika mozaik évtizedek óta turisták tömegeit vonzza. A legenda szerint aki a bika heréire helyezi a sarkát, majd háromszor körbefordul, annak szerencséje lesz, és biztosan visszatér még a városba – írja a BBC.

A szerencsét hozó bika herék körül kialakult kopást javítják a restaurátorok, miután turisták milliói követték a híres milánói szerencsehozó hagyományt Fotó: Stefano RELLANDINI / AFP /

Szerencsét hozó bika herék miatt újítják fel a híres mozaikot

A szerencsét hozó bika herék köré épült hagyomány olyan népszerűvé vált, hogy naponta turisták ezrei próbálják ki a különös rituálét. Az évek alatt a folyamatos taposás és forgás látványos nyomokat hagyott az alkotáson.

A városvezetés szerint a mozaik rózsaszín kövekből kirakott része fokozatosan elkopott, a felületen pedig már egy kisebb mélyedés is kialakult. Emiatt ezen a héten megkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

Évszázados hagyomány vonzza a turistákat

A szokás gyökerei egészen a 19. századig nyúlnak vissza. Akkoriban a milánóiak körében terjedt el a hiedelem, hogy a bika érzékeny pontján végrehajtott forgás szerencsét, sikert és visszatérést biztosít a városba.

A legenda azóta bejárta a világot, és ma már szinte minden látogató szeretné kipróbálni a különleges hagyományt. Sokan kifejezetten emiatt keresik fel az ikonikus galériát.

A restaurátorok kézzel pótolják a sérült részeket

A helyreállítást végző szakemberek egyenként vágják és illesztik be az új köveket az elkopott területekre. A munkálatok során arra törekednek, hogy a mozaik eredeti megjelenése teljes mértékben megmaradjon.

A restaurátorok szerint a hagyomány ugyan kedves és látványos, de komoly terhelést jelent a történelmi műalkotás számára. Éppen ezért időről időre szükség van a felújítására.

Nem először kellett beavatkozni

A város tájékoztatása szerint a mozaikot legutóbb 2017-ben restaurálták.

Azóta ismét turisták milliói fordultak meg rajta, így újabb javítás vált szükségessé.

Milánó vezetése szerint a galéria éppen attól különleges, hogy élő része a város mindennapjainak. A népszerűség azonban együtt jár azzal is, hogy az ilyen ikonikus látványosságokat rendszeresen meg kell óvni az idő és a látogatók okozta károktól.