A tudósok is meglepődtek: ezekhez a testformákhoz vonzódnak a férfiak

A szexbaba már rég nem számít tabunak, egyre több kutatás vizsgálja, mit árulnak el a felhasználói preferenciák az emberi vágyakról és ideálokról. Egy friss tudományos elemzés most azt is megmutatta, milyen testarányok dominálnak a szexbabák világában, és ez mit mond el a valóságos emberi vonzalmakról – írja a Vice.

A szexbaba és a „túl tökéletes” testek világa

A kutatás során 793 szexbaba adatait elemezték: az eredmények szerint ezek a figurák gyakran erősen eltúlzott testarányokkal készülnek, amelyek a való életben nem fordulnak elő. A melltartóméretek például E-től egészen O-ig terjednek, utóbbi pedig emberi testen gyakorlatilag nem létezik.

A derék–csípő arány is ezt a különbséget mutatja: a szexbabáknál átlagosan 0,62 ez az érték, míg a valós nők esetében inkább 0,7 körül alakul.

A kutatók szerint ez azt jelzi, hogy a dizájnok egy erősen idealizált, sokszor „túl szerkesztett” testképet követnek. A miért vonzódnak a férfiak a szexbabákhoz kérdésre a tanulmány a „nubilitás hipotézissel” ad magyarázatot. Az elmélet szerint a férfiak vonzalma gyakran a fiatalságra utaló jegyekhez kötődik. A szexbabák ennek megfelelően keskeny derékkal, kisebb lábakkal és magas csípő–derék aránnyal készülnek, amelyek inkább a fiatalos megjelenést hangsúlyozzák.

A kutatás arra is rámutat, hogy a férfi szexbabák nem kapnak hasonlóan részletes, „élethű” kidolgozást, mint a női változatok.

Ez arra utalhat, hogy a piacot és a dizájnokat főként a férfi vásárlók elvárásai alakítják, ami tovább erősíti a női test idealizálását.Érdekes megfigyelés az is, hogy mind a férfi, mind a női szexbabák alacsonyabbak az átlagos embernél. Ennek azonban nem esztétikai oka van: sokkal inkább gyakorlati szempontok – a gyártás, a szállítás és a tárolás egyszerűsítése – állnak mögötte.