szexbaba

A tudósok is meglepődtek: ezekhez a testformákhoz vonzódnak a férfiak

Egy friss kutatás szerint a szexbabák testarányai jelentősen eltérnek a valós emberi arányoktól, és tudatosan eltúlzott ideálokat követnek. A szexbaba körüli preferenciák most új fényt vetnek arra, hogyan formálódhatnak a férfiak testideáljai és vágyai.
A szexbaba már rég nem számít tabunak, egyre több kutatás vizsgálja, mit árulnak el a felhasználói preferenciák az emberi vágyakról és ideálokról. Egy friss tudományos elemzés most azt is megmutatta, milyen testarányok dominálnak a szexbabák világában, és ez mit mond el a valóságos emberi vonzalmakról – írja a Vice.

A szexbabakutatás megmutatta, milyen testarányt találnak vonzónak a férfiak – Fotó: Unsplash

A szexbaba és a „túl tökéletes” testek világa

A kutatás során 793 szexbaba adatait elemezték: az eredmények szerint ezek a figurák gyakran erősen eltúlzott testarányokkal készülnek, amelyek a való életben nem fordulnak elő. A melltartóméretek például E-től egészen O-ig terjednek, utóbbi pedig emberi testen gyakorlatilag nem létezik.

A derék–csípő arány is ezt a különbséget mutatja: a szexbabáknál átlagosan 0,62 ez az érték, míg a valós nők esetében inkább 0,7 körül alakul. 

A kutatók szerint ez azt jelzi, hogy a dizájnok egy erősen idealizált, sokszor „túl szerkesztett” testképet követnek. A miért vonzódnak a férfiak a szexbabákhoz kérdésre a tanulmány a „nubilitás hipotézissel” ad magyarázatot. Az elmélet szerint a férfiak vonzalma gyakran a fiatalságra utaló jegyekhez kötődik. A szexbabák ennek megfelelően keskeny derékkal, kisebb lábakkal és magas csípő–derék aránnyal készülnek, amelyek inkább a fiatalos megjelenést hangsúlyozzák.

A kutatás arra is rámutat, hogy a férfi szexbabák nem kapnak hasonlóan részletes, „élethű” kidolgozást, mint a női változatok. 

Ez arra utalhat, hogy a piacot és a dizájnokat főként a férfi vásárlók elvárásai alakítják, ami tovább erősíti a női test idealizálását.Érdekes megfigyelés az is, hogy mind a férfi, mind a női szexbabák alacsonyabbak az átlagos embernél. Ennek azonban nem esztétikai oka van: sokkal inkább gyakorlati szempontok – a gyártás, a szállítás és a tárolás egyszerűsítése – állnak mögötte.

Cici vagy popsi? Kiderült, mi kell a férfiaknak

Egy brit felmérés felforgatta a korábbi elképzeléseket a női testalkatról és a vonzerőről. A férfi preferencia meglepő megoszlást mutat a mellek és a fenék között.

 

Ezekben az országokban vannak a világ legnagyobb mellei – meglepő, ki vezeti a listát

Cickó, didi, kanna, már az elnevezések is utalnak a különböző méretekre. Egy friss globális elemzésből kiderült, mely országokban a legnagyobb az átlagos mellméret. Mi, magyarok nem vagyunk benne az első tízben.

 

 

