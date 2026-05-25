Vérlázító! Afgán migráns erőszakolt meg egy 11 éves speciális igényű kislányt az iskolában

Németországban, Koblenzben, 2026. április 28-án történt az a megrázó eset, amely miatt a hatóságok nyomozást indítottak. A Hans Zulliger Iskola egyik 11 éves tanulója rövid időre hagyta el az órát, hogy kimenjen a mosdóba, amikor állítása szerint két fiatal férfi támadta meg; az ügyben egy afgán migránsként azonosított gyanúsítottat május 5. óta előzetes letartóztatásban tartanak.

Szexuális erőszak egy német iskolában – afgán migráns ellen folyik a nyomozás

Fotó: MATTHIAS BALK / DPA / AFP

Szexuális erőszak gyanúja miatt nyomoznak

A kislány csak néhány nappal később beszélt a történtekről a testvérének, ezután a család feljelentést tett. Az ügyvédjük szerint a támadás során kés is előkerült, a hatóságok pedig azt vizsgálják, lehetett-e társa a letartóztatott férfinak.

A német sajtó szerint több diák is látott két férfit az iskola udvarán aznap. Egy osztálytárs arról beszélt, hogy a kislány körülbelül húsz percig maradt a mosdóban az óra alatt.

A gyanúsított, Nassar S:

Válságstáb alakult az iskolában

Az eset után az iskola kríziscsapatot állított fel, amelyben a vezetőség mellett szociális munkások, tanácsadók, pszichológiai szakemberek és rendőrségi képviselők is részt vesznek. A diákok számára támogatást és lelki segítséget biztosítanak.

Az intézményben közben biztonsági változtatásokat is bevezettek:

átalakították a bejáratot, több felnőtt felügyeli a szüneteket, és videós kaputelefon is működik.

A szülők biztonságosabb iskolákat sürgetnek

A történtek komoly aggodalmat váltottak ki a szülők körében. Többen azt kérdezik, hogyan fordulhat elő, hogy egy gyermek még az iskolában sincs biztonságban.

Az ügyben a nyomozás folytatódik, a hatóságok pedig egy másik, állítólagos szexuális bűncselekménnyel kapcsolatos feljelentést is vizsgálnak ugyanazzal a gyanúsítottal szemben – számolt be a Daily Mail.