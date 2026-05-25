Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

Lemondott Lázár János

Németország

Vérlázító! Afgán migráns erőszakolt meg egy 11 éves speciális igényű kislányt az iskolában

Súlyos ügy rázta meg a németországi Koblenz egyik speciális nevelési igényű gyermekeket oktató iskoláját. Szexuális erőszak miatt őrizetbe vettek egy afgán migránst, miután egy 11 éves kislányt állítása szerint az iskola mosdójában támadott meg.
Németországban, Koblenzben, 2026. április 28-án történt az a megrázó eset, amely miatt a hatóságok nyomozást indítottak. A Hans Zulliger Iskola egyik 11 éves tanulója rövid időre hagyta el az órát, hogy kimenjen a mosdóba, amikor állítása szerint két fiatal férfi támadta meg; az ügyben egy afgán migránsként azonosított gyanúsítottat május 5. óta előzetes letartóztatásban tartanak.

Szexuális erőszak egy német iskolában – afgán migráns ellen folyik a nyomozás - 15 May 2026, Bavaria, Munich: The lettering "Polizei" can be seen on a police car in Munich (Bavaria, Germany) on May 15, 2026. (police operation, patrol car, blue light, symbol picture, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme picture, general picture, theme photo) Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: MATTHIAS BALK / DPA / AFP

Szexuális erőszak gyanúja miatt nyomoznak 

A kislány csak néhány nappal később beszélt a történtekről a testvérének, ezután a család feljelentést tett. Az ügyvédjük szerint a támadás során kés is előkerült, a hatóságok pedig azt vizsgálják, lehetett-e társa a letartóztatott férfinak.

A német sajtó szerint több diák is látott két férfit az iskola udvarán aznap. Egy osztálytárs arról beszélt, hogy a kislány körülbelül húsz percig maradt a mosdóban az óra alatt.

A gyanúsított, Nassar S:

Válságstáb alakult az iskolában

Az eset után az iskola kríziscsapatot állított fel, amelyben a vezetőség mellett szociális munkások, tanácsadók, pszichológiai szakemberek és rendőrségi képviselők is részt vesznek. A diákok számára támogatást és lelki segítséget biztosítanak.

Az intézményben közben biztonsági változtatásokat is bevezettek: 

átalakították a bejáratot, több felnőtt felügyeli a szüneteket, és videós kaputelefon is működik.

A szülők biztonságosabb iskolákat sürgetnek

A történtek komoly aggodalmat váltottak ki a szülők körében. Többen azt kérdezik, hogyan fordulhat elő, hogy egy gyermek még az iskolában sincs biztonságban.

Az ügyben a nyomozás folytatódik, a hatóságok pedig egy másik, állítólagos szexuális bűncselekménnyel kapcsolatos feljelentést is vizsgálnak ugyanazzal a gyanúsítottal szemben – számolt be a Daily Mail.

Migránsok erőszakoltak meg egy kiskorút, sokkolót is használtak

Az aacheni tartományi bíróságon megkezdődött annak az öt fiatal férfinak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy 2025 októberében csoportosan megerőszakoltak egy 17 éves lányt a németországi Heinsberg-Unterbruchban.

Óriási felháborodást váltott ki a nemi erőszak ügye – 67 esetből 65 elévült

Németországban komoly felháborodást váltott ki egy hamburgi ügy, amelyben egy nő szerint volt partnere éveken át rendszeresen bántalmazta és megerőszakolta. A nemi erőszak ügyében készült felvételek ellenére a hatóságok szerint a feltételezett esetek többsége elévült a jelenlegi jogszabályok alapján.

 

 

