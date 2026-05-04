Ezt látni kell! Szivárványfelhők jelentek meg az égen

A szivárványfelhők az egyik leglátványosabb légköri jelenségek közé tartoznak. Akkor alakulnak ki, amikor a napfény a légkörben lebegő apró vízcseppeken vagy jégkristályokon törik meg, és színekre bomlik. Az így létrejövő színjáték sokszor olyan hatást kelt, mintha az égbolt maga is életre kelne.

A szivárványfelhők kialakulásához tökéletes fényviszonyok szükségesek

Miért ritkák a szivárványfelhők?

A szivárványfelhők ritkaságát az adja, hogy a szükséges körülmények ritkán találkoznak egyszerre. A legkisebb eltérés – például a vízcseppek méretében vagy a Nap állásában – már megakadályozhatja a jelenség kialakulását. Éppen ezért sokan egész életük során nem is találkoznak vele.

Bár a szivárványfelhők mögött jól ismert fizikai folyamatok állnak, időről időre felmerülnek különféle alternatív magyarázatok is. Egyesek például mesterséges eredetűnek vélik a jelenséget, azonban a tudományos álláspont egyértelmű: a színes felhők természetes légköri optikai folyamatok eredményei.

A szivárványfelhők nemcsak tudományos szempontból érdekesek, hanem érzelmi hatásuk is erős. Az ilyen ritka pillanatok emlékeztetnek arra, hogy a természet még mindig képes meglepni az embert. Egy rövid ideig tartó, mégis felejthetetlen látványról van szó, amely sokak számára igazi élményt jelent.

