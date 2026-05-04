Ezt látni kell! Szivárványfelhők jelentek meg az égen

Zelenszkij most lebukott – kiderült mire mentek el az uniós milliárdok

Egy különleges légköri jelenség látványos felvétele terjedt el a közösségi médiában, amely sokakat lenyűgözött. A szivárványfelhők ritka természeti jelenségként jelennek meg, és csak meghatározott körülmények között figyelhetők meg.
A szivárványfelhők az egyik leglátványosabb légköri jelenségek közé tartoznak. Akkor alakulnak ki, amikor a napfény a légkörben lebegő apró vízcseppeken vagy jégkristályokon törik meg, és színekre bomlik. Az így létrejövő színjáték sokszor olyan hatást kelt, mintha az égbolt maga is életre kelne.

A szivárványfelhők kialakulásához tökéletes fényviszonyok szükségesek Fotó: weatherchannel / TikTok

Miért ritkák a szivárványfelhők?

A szivárványfelhők ritkaságát az adja, hogy a szükséges körülmények ritkán találkoznak egyszerre. A legkisebb eltérés – például a vízcseppek méretében vagy a Nap állásában – már megakadályozhatja a jelenség kialakulását. Éppen ezért sokan egész életük során nem is találkoznak vele.

Bár a szivárványfelhők mögött jól ismert fizikai folyamatok állnak, időről időre felmerülnek különféle alternatív magyarázatok is. Egyesek például mesterséges eredetűnek vélik a jelenséget, azonban a tudományos álláspont egyértelmű: a színes felhők természetes légköri optikai folyamatok eredményei.

A szivárványfelhők nemcsak tudományos szempontból érdekesek, hanem érzelmi hatásuk is erős. Az ilyen ritka pillanatok emlékeztetnek arra, hogy a természet még mindig képes meglepni az embert. Egy rövid ideig tartó, mégis felejthetetlen látványról van szó, amely sokak számára igazi élményt jelent.

Stunning video shows an ultra rare phenomenon of iridescent clouds, which appears when sunlight interacts with lingering raindrops in the air after it rains.

