Ezt látni kell! Szivárványfelhők jelentek meg az égen

A szivárványfelhők az egyik leglátványosabb légköri jelenségek közé tartoznak. Akkor alakulnak ki, amikor a napfény a légkörben lebegő apró vízcseppeken vagy jégkristályokon törik meg, és színekre bomlik. Az így létrejövő színjáték sokszor olyan hatást kelt, mintha az égbolt maga is életre kelne.
Miért ritkák a szivárványfelhők?
A szivárványfelhők ritkaságát az adja, hogy a szükséges körülmények ritkán találkoznak egyszerre. A legkisebb eltérés – például a vízcseppek méretében vagy a Nap állásában – már megakadályozhatja a jelenség kialakulását. Éppen ezért sokan egész életük során nem is találkoznak vele.
Bár a szivárványfelhők mögött jól ismert fizikai folyamatok állnak, időről időre felmerülnek különféle alternatív magyarázatok is. Egyesek például mesterséges eredetűnek vélik a jelenséget, azonban a tudományos álláspont egyértelmű: a színes felhők természetes légköri optikai folyamatok eredményei.
A szivárványfelhők nemcsak tudományos szempontból érdekesek, hanem érzelmi hatásuk is erős. Az ilyen ritka pillanatok emlékeztetnek arra, hogy a természet még mindig képes meglepni az embert. Egy rövid ideig tartó, mégis felejthetetlen látványról van szó, amely sokak számára igazi élményt jelent.
