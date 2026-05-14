A stressz nyomot hagy a szívén – ezt mutathatja meg az okosórája a szívritmusáról

A legtöbben csak a pulzusszámukat figyelik, pedig a szívverések közötti apró eltérések legalább ennyire fontosak lehetnek. A szívritmus-variabilitás megmutathatja, hogyan reagál a szervezet a stresszre, mennyire regenerálódik jól, sőt akár az öregedés üteméről is árulkodhat – írja a BBC.

Mit mutat a szívritmus-variabilitás?

A szakértők szerint a magasabb szívritmus-variabilitás általában jobb alkalmazkodóképességet jelez. Ez azt mutatja, hogy az idegrendszer képes gyorsan váltani a stresszes „küzdj vagy menekülj” állapot és a nyugodt, regeneráló működés között.

A szív nem teljesen egyenletesen ver még egészséges embereknél sem. A szívverések között milliszekundumos eltérések vannak, és ezekből rengeteg mindenre lehet következtetni.

A kutatások szerint az alacsony szívritmus-variabilitás összefügghet a tartós stresszel, a szorongással, a rossz alvással és a túlterheltséggel. Sportolóknál pedig gyakran a regeneráció állapotát figyelik vele.

Szakértők szerint ha a szívritmus-variabilitás tartósan alacsony marad, az arra utalhat, hogy a szervezet folyamatos készenléti állapotban működik, és nem tud megfelelően ellazulni.

Az öregedés jeleit is mutathatja

Több kutatás szerint az életkor előrehaladtával a szívritmus-variabilitás általában csökken. A krónikus stressz és a szervezetben kialakuló gyulladások szintén ronthatják ezt az értéket.

A szakértők szerint ezért a szívritmus-variabilitás akár arra is utalhat, milyen hatékonyan képes a szervezet alkalmazkodni a mindennapi terheléshez és az öregedéssel járó változásokhoz.

Így javítható a szívritmus-variabilitás

A kutatók szerint a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás és a stressz csökkentése segíthet javítani ezeket az értékeket. Egyre népszerűbbek a lassú légzőgyakorlatok is, amelyeknél például négy másodperc belégzést hat másodperc kilégzés követ.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a szívritmus-variabilitást nem egyetlen mérés alapján érdemes figyelni. Inkább hosszabb távon mutathatja meg, hogyan reagál a szervezet az életmódra, az alvásra vagy a stresszre.

