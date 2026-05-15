Csak kereket akartak cserélni, életet mentettek a hős tinédzserek

Floridában, Cooper City közelében 2026. április 19-én történt a különös eset, amikor Brody Murray, Logan Royer és Cody Magrone egy McDonald’s mellett észrevették, hogy Diego Fernandez-Delgado bajban van az út szélén. A szívroham tünetei a kerékcsere közben jelentkeztek: a férfi sápadt lett, mellkasi fájdalomra panaszkodott, és arra kérte a fiúkat, hívjanak mentőt – írja a New York Post.
Szívroham az út szélén: három tinédzser mentette meg egy férfi életét
A három tinédzser azonnal kapcsolt, egyikük hívta a 911-et, így a mentők gyorsan a helyszínre értek. Később kiderült, hogy a férfinál valóban szívrohamot diagnosztizáltak, és a kórházban több beavatkozáson is átesett.
Életet mentettek az "őrangyalok"
A történet azért is különösen szerencsés fordulatot vett, mert Fernandez-Delgadónál nem volt működő telefon, így egyedül nem tudott volna segítséget hívni. Fia meghatóan úgy fogalmazott:
Isten nem szárnyas angyalokat küldött, hanem ezeket a fiúkat.
Elismerést kaptak a fiatalok
Cooper City külön elismerésben részesítette a három diákot gyors helyzetfelismerésükért és emberségükért. A történet egyszerű, mégis erős üzenetet hordoz:
néha egy apró döntés, például megállni segíteni valakinek, életet menthet.
Drámai videón az életmentés: a felhőkarcolón készülhetett az öngyilkosságra egy nő
Drámai felvételek érkeztek, egyenesen New Yorkból, egy brooklyni felhőkarcoló tetejéről. Az életmentés során a rendőrök egy öngyilkosságra készülő nőt próbáltak lebeszélni az ugrásról. A feszült pillanatokról testkamerás videó készült.
Megmentette egy ember életét a bátor villamosvezető
Egy váratlan rosszullét pillanatok alatt drámai helyzetet teremthet a mindennapokban. A debreceni villamoson történt életmentés azonban jól példázza, milyen sokat számít a gyors és szakszerű segítség.