Csak kereket akartak cserélni, életet mentettek a hős tinédzserek

Floridában, Cooper City közelében 2026. április 19-én történt a különös eset, amikor Brody Murray, Logan Royer és Cody Magrone egy McDonald’s mellett észrevették, hogy Diego Fernandez-Delgado bajban van az út szélén. A szívroham tünetei a kerékcsere közben jelentkeztek: a férfi sápadt lett, mellkasi fájdalomra panaszkodott, és arra kérte a fiúkat, hívjanak mentőt – írja a New York Post.

Szívroham érte a 65 éves férfit kerékcsere közben Floridában, három tinédzser gyors segítsége mentette meg az életét

A három tinédzser azonnal kapcsolt, egyikük hívta a 911-et, így a mentők gyorsan a helyszínre értek. Később kiderült, hogy a férfinál valóban szívrohamot diagnosztizáltak, és a kórházban több beavatkozáson is átesett.

Életet mentettek az "őrangyalok"

A történet azért is különösen szerencsés fordulatot vett, mert Fernandez-Delgadónál nem volt működő telefon, így egyedül nem tudott volna segítséget hívni. Fia meghatóan úgy fogalmazott:

Isten nem szárnyas angyalokat küldött, hanem ezeket a fiúkat.

Elismerést kaptak a fiatalok

Cooper City külön elismerésben részesítette a három diákot gyors helyzetfelismerésükért és emberségükért. A történet egyszerű, mégis erős üzenetet hordoz:

néha egy apró döntés, például megállni segíteni valakinek, életet menthet.