Életveszélyes is lehet ez a sokak által kedvelt esti rutin

Sokan kedvelik a forró zuhanyt, hiszen egy hosszú nap után segít ellazítani az izmokat és kellemes közérzetet ad. Szakértők szerint azonban a túl forró víz rendszeres használata bizonyos embereknél növelheti a szívroham, a stroke és más szív- és érrendszeri problémák kockázatát – írja a DailyMail.

A szívroham és stroke kockázatát is növelheti a túl forró zuhany

Egy friss amerikai felmérés szerint a felnőttek több mint fele meleg vízzel zuhanyzik, míg sokan kifejezetten a nagyon forró vizet kedvelik. Az orvosok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a túl magas vízhőmérséklet komoly terhet róhat a szervezetre.

A forró víz hatására a bőr közelében található erek kitágulnak. Ezzel párhuzamosan azonban csökkenhet a vérnyomás, emiatt a szív gyorsabban kezd dolgozni, hogy megfelelő maradjon a vérkeringés. Egy kutatás szerint a forró zuhany akár több mint 30 százalékkal is megemelheti a pulzust.

A szakemberek szerint az ismétlődő, magas pulzusszám hosszabb távon megterhelheti a szívet, különösen azoknál, akik eleve szív- és érrendszeri betegséggel élnek.

Kiknél lehet veszélyes a forró zuhany?

Az orvosok szerint az egészséges emberek többségénél a szervezet gyorsan alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz. Az idősebbeknél, alacsony vérnyomással élőknél vagy szívbetegség esetén azonban a hirtelen vérnyomásesés szédülést, rosszullétet vagy akár ájulást is okozhat.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az ilyen terhelés növelheti a szívroham és a stroke kialakulásának esélyét azoknál, akiknek már meglévő keringési problémáik vannak.

Különösen óvatosnak kell lenniük azoknak, akik szívbetegséggel élnek, magas vagy alacsony vérnyomásra szednek gyógyszert, gyakran szédülnek, idősebbek vagy rossz a vérkeringésük.

Az egészségügyi szakértők szerint a legbiztonságosabb zuhanyhőmérséklet nagyjából 37 és 40 Celsius-fok között van. A túl forró víz nemcsak a szívre lehet megterhelő, hanem a bőrt is károsíthatja, mivel növelheti a bőrszárazság, az irritáció és az ekcéma kialakulásának kockázatát.

