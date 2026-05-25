Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

Fontos!

Lemondott Lázár János

forró víz

Életveszélyes is lehet ez a sokak által kedvelt esti rutin

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hosszú, forró zuhany sokaknak a napi esti rutin része, azonban nem mindenkinek ajánlott. Egyes szakértők szerint megnőhet a szívroham kockázata, ha valaki rendszeresen túl forró vízben fürdik, különösen meglévő szív- és érrendszeri problémák esetén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
forró vízszívrohamkockázat

Sokan kedvelik a forró zuhanyt, hiszen egy hosszú nap után segít ellazítani az izmokat és kellemes közérzetet ad. Szakértők szerint azonban a túl forró víz rendszeres használata bizonyos embereknél növelheti a szívroham, a stroke és más szív- és érrendszeri problémák kockázatát – írja a DailyMail

A szívroham és stroke kockázatát is növelheti a túl forró zuhany
A szívroham és stroke kockázatát is növelheti a túl forró zuhany (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Egy friss amerikai felmérés szerint a felnőttek több mint fele meleg vízzel zuhanyzik, míg sokan kifejezetten a nagyon forró vizet kedvelik. Az orvosok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a túl magas vízhőmérséklet komoly terhet róhat a szervezetre. 

A forró víz hatására a bőr közelében található erek kitágulnak. Ezzel párhuzamosan azonban csökkenhet a vérnyomás, emiatt a szív gyorsabban kezd dolgozni, hogy megfelelő maradjon a vérkeringés. Egy kutatás szerint a forró zuhany akár több mint 30 százalékkal is megemelheti a pulzust. 

A szakemberek szerint az ismétlődő, magas pulzusszám hosszabb távon megterhelheti a szívet, különösen azoknál, akik eleve szív- és érrendszeri betegséggel élnek. 

Kiknél lehet veszélyes a forró zuhany? 

Az orvosok szerint az egészséges emberek többségénél a szervezet gyorsan alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz. Az idősebbeknél, alacsony vérnyomással élőknél vagy szívbetegség esetén azonban a hirtelen vérnyomásesés szédülést, rosszullétet vagy akár ájulást is okozhat. 

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az ilyen terhelés növelheti a szívroham és a stroke kialakulásának esélyét azoknál, akiknek már meglévő keringési problémáik vannak. 

Különösen óvatosnak kell lenniük azoknak, akik szívbetegséggel élnek, magas vagy alacsony vérnyomásra szednek gyógyszert, gyakran szédülnek, idősebbek vagy rossz a vérkeringésük.  

Az egészségügyi szakértők szerint a legbiztonságosabb zuhanyhőmérséklet nagyjából 37 és 40 Celsius-fok között van. A túl forró víz nemcsak a szívre lehet megterhelő, hanem a bőrt is károsíthatja, mivel növelheti a bőrszárazság, az irritáció és az ekcéma kialakulásának kockázatát. 

Így löki fel az egekbe a szívroham esélyét a rendszertelen alvás

Sokan azt hiszik, elég annyi, hogy valahogy kipihenjék magukat éjszaka. A szívroham kockázata azonban akkor is emelkedhet, ha minden este más időpontban fekszik le, vagy teljesen felborul az alvási ritmusa. Egy finn kutatás szerint a rendszertelen lefekvés és az ingadozó alvásidő hosszú távon növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a szívroham vagy stroke esélyét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!