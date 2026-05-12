Kínzó fájdalmakkal ébred reggelente? Egy ártalmatlannak tűnő szokás áll a háttérben

Sokan nem tudják, hogy a fogcsikorgatás nemcsak a fogakat és az állkapcsot terheli, hanem az egész testet is megviselheti. De hogyan okozhat ez a rossz szokás akár nyak- és hátfájdalmat is? – kiderül a Focus cikkéből.
Rossz szokás, ami az egész testet feszültség alatt tartja
A szakértők szerint a fogcsikorgatás során nemcsak a rágóizmok feszülnek meg, hanem a nyak és a váll körüli izmok is túlterhelődhetnek. Ez hosszabb távon merev nyakat, vállfájdalmat és akár állandó hátpanaszokat is kiválthat. A jelenséget az orvostudomány bruxizmusnak nevezi, amely gyakran stresszel és alvászavarokkal függ össze. A kutatások szerint ilyenkor az idegrendszer is fokozott készenléti állapotba kerülhet, ezért a fájdalmak erősebben jelentkeznek.
Árulkodó tünet lehet a reggeli állkapocsfájdalom, a fejnyomás vagy a kattogó állkapocs.
Sokan napközben is észrevétlenül összeszorítják a fogaikat, főleg stresszes helyzetekben. A szakemberek szerint a probléma kezeléséhez nem elég csak a fogakat vizsgálni, az egész testet és az életmódot figyelembe kell venni. Segíthetnek a lazító gyakorlatok, a tudatos légzés, a meleg borogatás és a stressz csökkentése is. Már az is javulást hozhat, ha napközben figyelünk arra, hogy a fogaink ne érjenek össze feleslegesen. Az orvosok szerint minél hamarabb felismerik a problémát, annál könnyebben előzhetők meg a komolyabb fájdalmak és ízületi panaszok.
Meglepő okok a gyermekkori fogcsikorgatás mögött
A szakértők szerint a gyermekkori fogcsikorgatás nem csupán ártalmatlan rossz szokás, hanem komoly testi és lelki problémák jele is lehet. A háttérben gyakran stressz, szorongás vagy állkapocsfejlődési eltérés áll, ezért a korai felismerés különösen fontos lehet a gyermek egészséges fejlődése szempontjából.
Szokás, amire senki sem gyanakszik, mégis alvászavart okozhat
A szakértők szerint sok esetben nem a stressz vagy a telefonozás áll az alvászavar hátterében, hanem rejtett fogászati problémák. A fogcsikorgatás, az állkapocs túlterhelése vagy akár a kezeletlen fogproblémák is mikroébredéseket, fejfájást és nyugtalan alvást okozhatnak, ezért a tartós panaszokat érdemes fogorvossal is kivizsgáltatni.