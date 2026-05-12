Kínzó fájdalmakkal ébred reggelente? Egy ártalmatlannak tűnő szokás áll a háttérben

Sokan nem tudják, hogy a fogcsikorgatás nemcsak a fogakat és az állkapcsot terheli, hanem az egész testet is megviselheti. De hogyan okozhat ez a rossz szokás akár nyak- és hátfájdalmat is? – kiderül a Focus cikkéből.

A fogcsikorgatás egy rossz szokás, ami miatt a nyaka és a háta is fájhat

Rossz szokás, ami az egész testet feszültség alatt tartja

A szakértők szerint a fogcsikorgatás során nemcsak a rágóizmok feszülnek meg, hanem a nyak és a váll körüli izmok is túlterhelődhetnek. Ez hosszabb távon merev nyakat, vállfájdalmat és akár állandó hátpanaszokat is kiválthat. A jelenséget az orvostudomány bruxizmusnak nevezi, amely gyakran stresszel és alvászavarokkal függ össze. A kutatások szerint ilyenkor az idegrendszer is fokozott készenléti állapotba kerülhet, ezért a fájdalmak erősebben jelentkeznek.

Árulkodó tünet lehet a reggeli állkapocsfájdalom, a fejnyomás vagy a kattogó állkapocs.

Sokan napközben is észrevétlenül összeszorítják a fogaikat, főleg stresszes helyzetekben. A szakemberek szerint a probléma kezeléséhez nem elég csak a fogakat vizsgálni, az egész testet és az életmódot figyelembe kell venni. Segíthetnek a lazító gyakorlatok, a tudatos légzés, a meleg borogatás és a stressz csökkentése is. Már az is javulást hozhat, ha napközben figyelünk arra, hogy a fogaink ne érjenek össze feleslegesen. Az orvosok szerint minél hamarabb felismerik a problémát, annál könnyebben előzhetők meg a komolyabb fájdalmak és ízületi panaszok.