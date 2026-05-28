Szürreális videón a szökött kenguru elleni hajtóvadászat – nagy erőket vetett be a helyi rendőrség

A szökött kenguru Texasban okozott riadalmat, miután Waco egyik lakóövezetében tűnt fel, nem messze a La Salle Avenue környékétől. A vadállatot a rendőrök és a mentésben részt vevők végül elfogták, majd visszavitték a Waco Wildlife Rescue központba.

Hajtóvadászat indult egy elszabadult kenguru után Texasban

Szokatlan riasztást kaptak a rendőrök a texasi Wacóban, miután egy kenguru szabadon ugrált egy lakóövezetben. A bejelentés hétfő délelőtt, nem sokkal 10 óra után érkezett a város Alta Vista nevű részéből, ahol a helyiek egy elszabadult erszényest láttak a La Salle Avenue környékén.

A kenguru egy vadállatmentő központból szökött meg

A beszámolók szerint az állat a Waco Wildlife Rescue nevű vadállatmentő központból jutott ki. Ez különösen kínos eset, mert korábban már két kenguru is megszökött ugyanebből az intézményből, akkor egy nyitva hagyott kapu miatt.

A mostani eset után a rendőrök és a mentésben részt vevők azonnal keresni kezdték az állatot.

Videón is látható, ahogy a texasi rendőrök hajtóvadászatot indítanak a kenguru ellen. A felvételen a járőrök óvatosan követik az állatot, majd egy nyílt területen futnak utána, miközben egy férfi hálóval próbálja elkapni. A kengurut végül a Robinson Drive közelében fogták be, majd visszavitték a vadállatmentő központba – számolt be a Myplainview.

