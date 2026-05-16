Kiderült, mi okozza a szorongást: ez az alapvető tápanyag állhat a háttérben

A szorongás hátterében álló folyamatokat vizsgálva új, meglepő összefüggésre bukkantak amerikai kutatók: az agy kémiájában egy alapvető tápanyag szintje is eltérhet azoknál, akik szorongásos zavarokkal élnek. A szakértők szerint ez a különbség a kolinhoz köthető, amely kulcsszerepet játszik az agyműködésben és a mentális egészség fenntartásában– írja a ScienceDaily.

Mit árul el az agy kémiája a szorongásról?

Egy nagy nemzetközi elemzés szerint a szorongásos zavarokkal élők agyában átlagosan 8 százalékkal alacsonyabb a kolin szintje, mint azoknál, akik nem küzdenek szorongással. A kutatás 25 korábbi vizsgálat adatait összegezte, több mint 700 ember bevonásával. A különbség leginkább a prefrontális kéregben jelent meg, amely az érzelmek szabályozásáért, a döntéshozatalért és az impulzusok kontrolljáért felel. A tudósok szerint ez az első olyan átfogó elemzés, amely következetes kémiai mintázatot mutat ki a szorongásos zavarok esetében.

Mi történik az agyban?

A szorongás az agy stresszreakciós rendszeréhez kapcsolódik. Két kulcsfontosságú terület, az amigdala és a prefrontális kéreg együttműködése határozza meg, hogyan érzékeljük a veszélyt és mennyire tudjuk kontrollálni a félelmet. Szorongásos zavar esetén ez az egyensúly felborulhat: a hétköznapi helyzetek is fenyegetőnek tűnhetnek, miközben a test stresszreakciója tartósan aktivált állapotban maradhat. A kutatók szerint ebben szerepet játszhat a noradrenalin is, amely a „harcolj vagy menekülj” reakció egyik fő szabályozója.

Segíthet a táplálkozás a szorongás csökkentésében?

A vizsgálat arra is rámutat, hogy a tartós stressz fokozhatja az agy kolinigényét, ami idővel alacsonyabb szintekhez vezethet, ha a bevitel nem megfelelő.

A kolin természetes forrásai közé tartozik a tojás, a máj, a húsok, a hal, a szója és a tejtermékek.

A kutatók azonban hangsúlyozzák: jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a kolin pótlása önmagában csökkentené a szorongást. A táplálkozás szerepe ígéretes kutatási irány, de további vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, hogyan hat az étrend az agyi folyamatokra. A szakértők szerint az eredmények inkább egy lehetséges biológiai összefüggésre világítanak rá, mintsem azonnali megoldásra a szorongás kezelésében.