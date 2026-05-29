Elárverezik Sztálin hatalmas borgyűjteményét

Felnyitották a szovjet diktátor, Joszif Sztálin egykori borgyűjteményét Grúziában. A 40 ezer palackos kollekcióban ritka francia és grúz borok, valamint egykori cári eredetű tételek is vannak. A grúz kormány árverésre bocsátaná a történelmi gyűjteményt, a bevételből pedig borászati oktatási iskolát hoznának létre – írja a Reuters.

A kép a „Sztálin. Hatvanadik születésnapja alkalmából” című, 1940-ben Moszkvában, a Pravda kiadásában megjelent kötetből származik.

Fotó: Készítette: Ismeretlen - "Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения." Москва, Правда, 1940., Közkincs

Felnyitották Sztálin legendás borospincéjét

Évtizedek után először nyitották meg azt a különleges borgyűjteményt, amely egykor Joszif Sztálinhoz tartozott. A grúz kormány tulajdonában lévő kollekció mintegy 40 ezer palack bort tartalmaz, köztük rendkívül ritka francia és grúz tételeket, amelyek közül több a 19. század elejéről származik.

A gyűjteményt Tbilisziben őrzik, és a tervek szerint hamarosan árverésre bocsáthatják. Bár a teljes kollekció értékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, szakértők szerint a ritkaságok miatt rendkívül értékes gyűjteményről van szó.

Cári borok is kerültek Sztálin pincéjébe

A szovjet diktátor nemcsak borfogyasztóként, hanem gyűjtőként is ismert volt. A kollekcióban olyan borok is találhatók, amelyek egykor III. Sándor orosz cár és fia, II. Miklós tulajdonában álltak. A Romanov-család gyűjteményét az 1917-es orosz forradalom után foglalták le a szovjet hatóságok, később pedig Sztálin felügyelete alá került.

Sztálin a teheráni konferencián, 1943-ban

Fotó: Készítette: U.S. Signal Corps photo., Közkincs

Irakli Gilauri, a projektben részt vevő Gilauri Wines tulajdonosa szerint az árverés segíthet abban, hogy Grúzia felkerüljön a nemzetközi borgyűjtők térképére. A grúz kormány a 40 ezer palackos kollekció eladásából származó bevételből borászati oktatási iskolát nyitna.

Sztálin alakját a történészek ma is a XX. század egyik legmeghatározóbb és legpusztítóbb politikai szereplőjeként vizsgálják. Egy neves amerikai történész, Stephen Kotkin monumentális Sztálin-kötete tavaly Magyarországon is megjelent. A munka azt mutatja be, hogyan építette fel hatalmát a szovjet diktátor, és miként vált a pártapparátus birtoklása a politikai túlélés és uralom egyik legfontosabb eszközévé.

A könyv egyik fontos állítása, hogy Sztálin nem sodródott az eseményekkel, hanem tudatosan formálta a történelmet, még akkor is, amikor saját emberei katasztrófától tartottak. A diktátor fokozatosan szorította ki korábbi szövetségeseit, majd ellenfeleit politikailag és fizikailag is megsemmisítette.

A kutatások arra is rámutatnak, hogy Sztálin korábbi halála esetén a szovjet rendszer és Kelet-Európa története is egészen más irányt vehetett volna. A kollektivizálás, a terror és a szovjet birodalmi logika nemcsak Oroszországot, hanem Magyarország sorsát is mélyen meghatározta. A szovjet diktátor története ezért nem pusztán múltbeli életrajz, hanem annak bemutatása is, hogyan épülhet fel egy ideológiai alapon működő, totális hatalmi rendszer.

Adolf Hitlerrel szemben Sztálinnak voltak, illetve mind a mai napig vannak egyenesági leszármazottai. A Szovjetunió egykor rettegett diktátorának két házasságából három vér szerinti gyermeke született, két fiú és egy leány. Sztálin legfiatalabb és meglehetősen excentrikus unokája az Amerikai Egyesült Államokban él, ahol Portland városában egy kis antikvitás üzletet működtet.