Sokakat megijeszthet, amit a világ legismertebb szúnyogriasztójáról találtak

Meglepő eredményre jutottak amerikai és francia kutatók egy friss kísérlet során. A szúnyogriasztó hatékonysága ugyan továbbra sem kérdőjeleződik meg, de a kutatás szerint a szúnyogok bizonyos körülmények között képesek lehetnek pozitív élményt társítani a szagához.
A szúnyogriasztó egyik legismertebb hatóanyaga a DEET, amelyet világszerte évtizedek óta használnak a vérszívók távoltartására. A kutatók most azt vizsgálták, hogyan reagálnak a szúnyogok erre az anyagra, és az eredmények több szempontból is meglepőek voltak – írja a DailyMail.

Egy új kutatás szerint a szúnyogok bizonyos körülmények között megtanulhatják összekapcsolni a szúnyogriasztó szagát a táplálékszerzéssel, de a szakértők szerint a DEET továbbra is az egyik leghatékonyabb védekezési módszer a csípések ellen Fotó: FREDERIC SCHEIBER / Hans Lucas

A szúnyogriasztó szagát is képesek lehetnek megtanulni a szúnyogok

A kísérlet során Aedes aegypti szúnyogokat helyeztek egy zárt hálós környezetbe, ahol először meleg juhvérrel találkoztak. A rovarok gyorsan táplálkozni kezdtek, azonban amikor a DEET szagát érezték, kezdetben elkerülték a forrást.

A kutatók ezt követően többször megismételték a kísérletet úgy, hogy a táplálék jelenlétével egy időben jelent meg a DEET szaga is. Néhány ismétlés után a szúnyogok viselkedése látványosan megváltozott.

Amikor később már csak a DEET szagát érezték, a rovarok több mint 60 százaléka megpróbált csípni, annak ellenére, hogy semmilyen táplálék nem volt jelen. A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy a szúnyogok képesek összekapcsolni a szagot a korábbi pozitív tapasztalataikkal.

Még a DEET-tel bekent kézhez is odarepültek

A kísérlet egyik legérdekesebb része az volt, amikor az egyik kutató mindkét kezét a szúnyogok elé tartotta. Az egyik kéz tiszta maradt, a másikat pedig DEET-tel kenték be.

A korábban „betanított” szúnyogok szinte kivétel nélkül a szúnyogriasztóval kezelt kéz felé repültek. A kutatók szerint az eredmény egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a rovarok tanulási képessége jóval fejlettebb lehet, mint azt korábban feltételezték.

Hasonló eredményt kaptak akkor is, amikor vér helyett cukros táplálékot használtak, ami azért fontos, mert a szúnyogok természetes környezetükben gyakran növényi nektárral táplálkoznak.

Nem kell kidobni a szúnyogriasztót

A kutatás szerzői hangsúlyozták, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy a DEET alapú készítmények hatástalanok lennének. A kísérletben rendkívül speciális laboratóriumi körülményeket alkalmaztak, amelyek a hétköznapi életben szinte soha nem fordulnak elő.

A szakértők szerint a DEET továbbra is az egyik leghatékonyabb védekezési módszer a szúnyogcsípések ellen, különösen olyan területeken, ahol a rovarok veszélyes betegségeket is terjeszthetnek.

A kutatás ugyanakkor új megvilágításba helyezi a szúnyogok tanulási képessége és a szúnyogriasztó hatása közötti kapcsolatot, ami a jövőben segíthet még hatékonyabb rovarriasztók fejlesztésében.

