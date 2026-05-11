Azzal vádolták a szupermodellt, hogy összepisilte magát a Met-gálán

A szupermodell szerint félrevezetően kapcsolták össze a nevét egy kellemetlen Met-gála történettel. Anok Yai úgy érezte, a cikk azt sugallta róla, hogy az eseményen összepisilte magát.

Kiakadt a szupermodell

Anok Yai szupermodell teljesen kiakadt a Washington Post egyik cikke miatt, mert szerinte a lap azt sugallta róla, hogy a 2024-es Met-gálán lyukat tépett a ruháján, hogy pisilni tudjon.

A botrány egy könnyed hangvételű cikk után robbant ki, amely azt boncolgatta, hogyan tudnak vécére menni a sztárok a Met-gálán viselt extrém, sokszor szinte hordhatatlan ruhákban.

A Washington Post megszólaltatta Mickey Freeman stylistot is, aki elmesélte, hogy egyik ügyfelét belevarrták egy áttetsző, Swarovski-kristályokkal és gyöngyökkel díszített ruhába. A nő a gálán ivott néhány italt, majd annyira sürgősen vécére kellett mennie, hogy végül lyukat tépett a ruháján.

A stylist nem mondta ki a híresség nevét, a cikk szerzője azonban azt írta, hogy internetes keresések alapján Anok Yai 2024-es Met-gálás ruhája hasonlított a leírt szettre. A modell szerint ezzel gyakorlatilag őt hozták összefüggésbe a kínos pisilős történettel.

Yai az Instagramon reagált dühösen. Azt írta:

Hogy merészelik azt sugallni, hogy szétszakítottam a ruhámat, és összepisiltem magam a 2024-es Met-gálán?

Később azt is odaszúrta a Washington Postnak, hogy küldjenek bizonyítékot, ha találnak fotót szakadt ruháról vagy a lábán lefolyó vizeletről.

A stylist végül nyilvánosan megvédte a modellt, és kijelentette: nem Anok Yai volt a történet szereplője, sőt soha nem is dolgozott vele – számolt be az esetről a Daily Mail.

