Évtizedekig nevettek rajta, most kiderült az igazság a T. rex apró karjairól

A dinoszauruszok világának egyik legnagyobb rejtélye hosszú ideje foglalkoztatja a kutatókat. A T. rex apró karjai annyira aránytalannak tűntek a hatalmas testhez képest, hogy még a tudósok között is komoly viták alakultak ki a szerepükről – írja az Edition.

A kutatók szerint a T. rex apró karjai azért zsugorodhattak össze, mert az evolúció a brutális harapásra és a hatalmas koponyára helyezte a hangsúlyt Fotó: OLIVER NANZIG / KOLLER AUCTION HOUSE

A T. rex apró karjai nem véletlenül zsugorodtak össze

A több mint 12 méter hosszú ragadozó alig egy méteres mellső végtagokkal rendelkezett, miközben koponyája és harapása minden idők egyik legpusztítóbb fegyverének számított. Egy új kutatás szerint éppen ebben rejlik a válasz.

A kutatók 85 különböző dinoszauruszfaj csontjait és koponyáit elemezték. Az eredmények szerint azoknál a ragadozó dinoszauruszoknál, amelyek rendkívül erős és masszív koponyával rendelkeztek, szinte mindig kisebb mellső végtagok alakultak ki.

A tudósok szerint az evolúció egyszerűen a legerősebb fegyverre koncentrált. A Tyrannosaurus rex esetében ez nem a kar, hanem az óriási fej és az elképesztő harapási erő volt.

A kutatás vezetője szerint a természet „energiát spórolt”, ezért a test inkább a koponya fejlesztésére fordította az erőforrásokat, míg a karok fokozatosan zsugorodni kezdtek.

Nem csak a T. rexnél történt meg

A vizsgálat szerint nem egyedi jelenségről van szó. Több más húsevő dinoszaurusznál is ugyanazt az evolúciós mintát figyelték meg.

A ragadozó dinoszaurusz fajok közül soknál a nagyobb koponya és az erősebb állkapocs együtt járt a kisebb karokkal. Ez arra utal, hogy a vadászat során elsősorban a fejüket és a harapásukat használták a zsákmány elejtésére.

A karok mégsem voltak teljesen haszontalanok

Bár a T. rex apró karjai sokak szerint teljesen értelmetlennek tűntek, a kutatók szerint valamilyen funkciójuk mégis lehetett. Úgy vélik, ha teljesen haszontalanok lettek volna, az evolúció idővel teljesen eltüntette volna őket.

A pontos szerep azonban továbbra sem ismert, így a dinoszauruszok egyik legfurcsább testrésze még mindig tartogathat meglepetéseket.

Új bizonyítékot találtak a tudósok a dinók kihalásával kapcsolatban

Tudósok Új-Mexikóban felfedezték az utolsóként élő dinoszauruszok ősleleteit, amelyek azt bizonyítják, hogy a fajok még virágkorukat élték, amikor az aszteroida 66 millió évvel ezelőtt becsapódott a Földbe. A dinoszauruszok erősek és sokfélék voltak.