Egyetlen kanál ebből a krémből csodát tehet a szervezetével – mégis alig esszük

A szezámmagból készült krém most újra reflektorfénybe került, miután a szakértők szerint számos pozitív hatása lehet a szervezetre. A tahinit sokan csak a humusz egyik összetevőjeként ismerik, pedig önmagában is igazi szuperélelmiszernek számít.
A tahini pirított szezámmagból készül, és annak ellenére, hogy apró magvakból áll, elképesztően gazdag tápanyagokban. A táplálkozási szakemberek szerint már napi egy-két kanál is komoly változásokat hozhat az ember szervezetében, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A tahini kalciumban, magnéziumban, vasban, cinkben, rézben és B-vitaminokban gazdag őrölt szezámmagkrém – Fotó: pexels.com

A szakértők szerint különösen sok benne a:

  • kalcium,
  • magnézium,
  • vas,
  • cink,
  • réz,
  • valamint B-vitaminok.

Ezek az anyagok fontos szerepet játszanak a csontok, az izmok, az idegrendszer és az immunrendszer működésében. A szakemberek szerint a tahiniban található tápanyagokat a szervezet ráadásul könnyebben tudja hasznosítani, mint a sima szezámmagból kinyerhetőeket. 

A tahininek meglepő hatása lehet a koleszterinszintre

A kutatások szerint a rendszeres tahinifogyasztás a koleszterinszintre is kedvezően hathat. A szezámmag ugyanis olyan természetes növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek csökkenthetik a „rossz” LDL-koleszterin felszívódását.

Egyes vizsgálatok szerint napi körülbelül 40 gramm tahini vagy szezámmag akár 9-10 százalékkal is csökkentheti az LDL-koleszterin szintjét néhány hét alatt.

Bár egészségesnek számít, a tahini rendkívül kalóriadús. Egyetlen evőkanál körülbelül 90 kalóriát és 8 gramm zsírt tartalmaz, ezért a szakértők szerint mértékkel érdemes fogyasztani. A jó hír viszont az, hogy a benne található zsírok többsége egészséges, telítetlen zsír.

Rengeteg módon fel lehet használni

A legtöbben humuszhoz használják, pedig a tahini sokkal több ennél. A szakértők szerint kiváló salátaöntetnek, pirított zöldségekhez, tésztaszószokhoz, joghurtba keverve, vagy akár mártogatósnak is. Sokan citromlével, fokhagymával és vízzel keverik össze, így gyorsan krémes szószt kapnak.

Két fő típusa létezik: világos és sötét tahini. A sötétebb változat hántolatlan szezámmagból készül, ezért valamivel több antioxidánst és kalciumot tartalmazhat. Íze viszont karakteresebb és enyhén kesernyésebb lehet.

A szakértő szerint nem csodaszer – de nagyon hasznos

A táplálkozási szakértők hangsúlyozzák, hogy a tahini önmagában nem „varázsélelmiszer”, de rendszeresen fogyasztva értékes része lehet egy egészséges étrendnek. És van még egy előnye: egyszerűen finom. A szakértők szerint ha egy egészségesebb étel ízletesebbé válik tőle, már önmagában megérte helyet adni neki a konyhában.

