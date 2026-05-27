Egyetlen kanál ebből a krémből csodát tehet a szervezetével – mégis alig esszük

A tahini pirított szezámmagból készül, és annak ellenére, hogy apró magvakból áll, elképesztően gazdag tápanyagokban. A táplálkozási szakemberek szerint már napi egy-két kanál is komoly változásokat hozhat az ember szervezetében, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
A szakértők szerint különösen sok benne a:
- kalcium,
- magnézium,
- vas,
- cink,
- réz,
- valamint B-vitaminok.
Ezek az anyagok fontos szerepet játszanak a csontok, az izmok, az idegrendszer és az immunrendszer működésében. A szakemberek szerint a tahiniban található tápanyagokat a szervezet ráadásul könnyebben tudja hasznosítani, mint a sima szezámmagból kinyerhetőeket.
A tahininek meglepő hatása lehet a koleszterinszintre
A kutatások szerint a rendszeres tahinifogyasztás a koleszterinszintre is kedvezően hathat. A szezámmag ugyanis olyan természetes növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek csökkenthetik a „rossz” LDL-koleszterin felszívódását.
Egyes vizsgálatok szerint napi körülbelül 40 gramm tahini vagy szezámmag akár 9-10 százalékkal is csökkentheti az LDL-koleszterin szintjét néhány hét alatt.
Bár egészségesnek számít, a tahini rendkívül kalóriadús. Egyetlen evőkanál körülbelül 90 kalóriát és 8 gramm zsírt tartalmaz, ezért a szakértők szerint mértékkel érdemes fogyasztani. A jó hír viszont az, hogy a benne található zsírok többsége egészséges, telítetlen zsír.
Rengeteg módon fel lehet használni
A legtöbben humuszhoz használják, pedig a tahini sokkal több ennél. A szakértők szerint kiváló salátaöntetnek, pirított zöldségekhez, tésztaszószokhoz, joghurtba keverve, vagy akár mártogatósnak is. Sokan citromlével, fokhagymával és vízzel keverik össze, így gyorsan krémes szószt kapnak.
Két fő típusa létezik: világos és sötét tahini. A sötétebb változat hántolatlan szezámmagból készül, ezért valamivel több antioxidánst és kalciumot tartalmazhat. Íze viszont karakteresebb és enyhén kesernyésebb lehet.
A szakértő szerint nem csodaszer – de nagyon hasznos
A táplálkozási szakértők hangsúlyozzák, hogy a tahini önmagában nem „varázsélelmiszer”, de rendszeresen fogyasztva értékes része lehet egy egészséges étrendnek. És van még egy előnye: egyszerűen finom. A szakértők szerint ha egy egészségesebb étel ízletesebbé válik tőle, már önmagában megérte helyet adni neki a konyhában.
Az elmúlt években az egyik legnépszerűbb egészséges étellé vált, sokan azonban még mindig bizonytalanok abban, valóban jót tesz-e a szervezetnek, vagy inkább kerülni kellene magas kalóriatartalma miatt. A hummuszról van szó, amely világszerte nagyon népszerű.
Egy tál, de végtelen lehetőség! A Buddha-tál színes, laktató, friss, és mindig pont olyan, amilyennek Ön szeretné. Könnyedén variálható a hangulatához, az évszakhoz vagy épp a hűtő tartalmához, ennek a vitamindús ételnek minden falatja a tudatos táplálkozás örömét hordozza.