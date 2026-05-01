Találmányok, amiktől leesik az áll: ezek tényleg léteznek?

És bár sok közülük sosem terjedt el, egy dolog biztos: kreativitásból nincs hiány. Íme a Focus gyűjtése a legfurcsább találmányokról.

Furcsa találmányok, amelyek egyszerre nevetségesek és lenyűgözőek

Fotó: Unsplash

Melyik találmány a legőrültebb – és mire gondoltak a feltalálók?

Az egyik legfurcsább ötlet egy lehallgató szerkezet volt, amivel a mögöttünk állók beszélgetését lehetett volna kihallgatni – csak épp akkora volt, hogy mindenki azonnal kiszúrta.

Japánban közben olyan esernyőtartókat találtak ki, amiket le lehet zárni, nehogy valaki elvigye a napernyőnket. Kínában pedig még ennél is tovább mentek: ott már teljes testet befedő esernyőket is kitaláltak, amik egy átlátszó „burokként” védenek az eső ellen.

És itt még nincs vége.

Létezik például egy olyan pad, amit egyszerűen át lehet forgatni, ha elázik – így mindig száraz felületre lehet leülni. De talán az egyik legmegosztóbb találmány egy robot, amely felszívja a kutyapiszkot, majd „eltünteti” – igaz, brutálisan drága.

A technológiai cégek sem maradtak ki az őrületből.

Volt olyan koncepció, amely rezgő tetoválással jelezte volna a telefonhívásokat, mások pedig takarító zokniban látták a jövőt, ami járás közben gyűjti össze a port.

És ha ez nem lenne elég: Japánban még olyan hotel is működik, ahol robotok – köztük dinoszauruszok – fogadják a vendégeket.

Egy biztos: ezek a furcsa találmányok lehet, hogy elsőre nevetségesnek tűnnek, de sokszor pont az ilyen „őrült” ötletekből születnek a későbbi nagy áttörések.