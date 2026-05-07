Életveszélyes tanácsokkal látják el a szülőket a babaguru influenszerek

Több család is csak szakértői segítséggel tudta tisztázni, hogy a követett praktikák akár komoly veszélyt is jelenthetnek a babákra. A tanácsok hallatán a szakemberek azonnal figyelmeztetést adtak ki – írja a Daily Mail.

Veszélyes tanácsokat osztogatnak a neten a babás influenszerek.

Fotó: David Veksler / Unsplash

Életveszélyes tanácsok szülkőknek

Az egyik legfelkavaróbb tanács például az volt, hogy az újszülötteket hason fekve altassák, pedig ez jelentősen növelheti a bölcsőhalál kockázatát. A riportban megszólaló szakemberek arra is figyelmeztettek, hogy

a kiságyba tett törölközők, párnák vagy puha tárgyak fulladásveszélyt és túlmelegedést okozhatnak.

A két influenszer eközben hatalmas követőtábort épített ki, és fizetős konzultációkat, valamint könyveket is árulnak a szülőknek. A brit hatóságok szerint sürgősen szigorúbb szabályokra lenne szükség, mert jelenleg szinte bárki nevezheti magát csecsemőgondozási szakértőnek az interneten. A vita egy tragikus eset után erősödött fel igazán:

egy négyhónapos kisbaba halála egy veszélyes altatási körülmény miatt következett be.

Nagyon fontos tehát, hogy a szülők mindig megbízható, szakmai forrásokból tájékozódjanak.