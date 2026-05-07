Életveszélyes tanácsokkal látják el a szülőket a babaguru influenszerek

Több család is csak szakértői segítséggel tudta tisztázni, hogy a követett praktikák akár komoly veszélyt is jelenthetnek a babákra. A tanácsok hallatán a szakemberek azonnal figyelmeztetést adtak ki – írja a Daily Mail.
Életveszélyes tanácsok szülkőknek
Az egyik legfelkavaróbb tanács például az volt, hogy az újszülötteket hason fekve altassák, pedig ez jelentősen növelheti a bölcsőhalál kockázatát. A riportban megszólaló szakemberek arra is figyelmeztettek, hogy
a kiságyba tett törölközők, párnák vagy puha tárgyak fulladásveszélyt és túlmelegedést okozhatnak.
A két influenszer eközben hatalmas követőtábort épített ki, és fizetős konzultációkat, valamint könyveket is árulnak a szülőknek. A brit hatóságok szerint sürgősen szigorúbb szabályokra lenne szükség, mert jelenleg szinte bárki nevezheti magát csecsemőgondozási szakértőnek az interneten. A vita egy tragikus eset után erősödött fel igazán:
egy négyhónapos kisbaba halála egy veszélyes altatási körülmény miatt következett be.
Nagyon fontos tehát, hogy a szülők mindig megbízható, szakmai forrásokból tájékozódjanak.
Egy népszerű Twitch-streamer élő adásban osztotta meg kislánya születésének pillanatait, amit közel 700 ezren követtek végig egy több mint nyolcórás közvetítés során. Az otthonszülést sokan megdöbbenéssel, mások elismeréssel fogadták, az influenszer szerint azonban a cél nem a pénzkereset, hanem egy különleges és valós élmény megosztása volt a közösségével.
Komoly felháborodást váltott ki egy gyereknevelési influencer, miután véletlenül elütötte kisgyermekét, majd még aznap részletesen beszámolt a történtekről a közösségi médiában. A kisfiú stabil állapotban van, de sok követő szerint az anyuka túl messzire ment azzal, hogy egy traumatikus családi balesetből tartalmat készített.