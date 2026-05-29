Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Ezt látnia kell!

Sokkoló kudarc: óriási robbanás rázta meg a floridai űrközpont környékét – videó

pedagógus

Bevadult a tanárnő a végzős diákok között, az interneten azonnal elszabadultak az indulatok

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Heves vitát váltott ki egy horvátországi tanárnőről készült videó a közösségi médiában. A pedagógus végzős diákjaival együtt táncolt egy iskolai ünnepségen, a felvétel pedig rövid idő alatt rengeteg reakciót kapott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pedagógusdiákhorvátországvégzős diáktanárnővideófelvétel

A videó eredetileg az X közösségi oldalon jelent meg, majd gyorsan terjedni kezdett az interneten. A felvételen egy horvát középiskola tanárnője látható, amint diákjai körében táncol egy népszerű dalra az érettségi időszakhoz kapcsolódó ünneplés során – írja a Klix.ba navű bosznia-hercegovinai hírportál. 

A végzős diákokkal táncolt a tanárnő
 A végzős diákokkal táncolt a tanárnő Fotó: klix.ba

A végzős diákokkal táncolt a tanárnő

A videó alatt hamar megjelentek a kritikus hangok. Többen úgy vélték, hogy egy tanárnak nagyobb távolságot kell tartania a diákoktól, és szerintük az ilyen viselkedés gyengítheti a pedagógus tekintélyét. Egyes kommentelők azt írták, hogy a jelenet inkább egy szórakozóhely hangulatát idézte, mint egy iskola világát.

@informertelevizija Profesorka iz Hrvatske našla se u centru pažnje nakon nesvakidašnjeg snimka koji je, očekivano, brzinom munje završio na društvenim mrežama. 🎥 @rezonba #informer #profesorka #hrvatska #viral ♬ izvorni zvuk - Informer TV

Mások viszont teljesen másként látták a történteket. Szerintük a felvétel egy felszabadult, örömteli pillanatot örökített meg, amely jól mutatja a tanárnő és diákjai közötti jó kapcsolatot. Többen dicsérték a pedagógus energiáját és nyitottságát, míg mások azt emelték ki, hogy az ilyen tanárokra évekkel később is szívesen emlékeznek vissza a tanítványaik.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A videó így rövid idő alatt élénk vitát indított arról, meddig fér bele a közvetlenség egy tanár és a diákjai között.

Földrengés: újra megmozdultak az épületek a szomszédban

Döbbentes és brutális földrengés rázta meg a Magyarország szomszédságában lévő Horvátországot (2026. 05. 27-én), melynek tengerpartja úgy csillog, mint a csiszolatlan gyémánt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!