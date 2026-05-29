Bevadult a tanárnő a végzős diákok között, az interneten azonnal elszabadultak az indulatok

A videó eredetileg az X közösségi oldalon jelent meg, majd gyorsan terjedni kezdett az interneten. A felvételen egy horvát középiskola tanárnője látható, amint diákjai körében táncol egy népszerű dalra az érettségi időszakhoz kapcsolódó ünneplés során – írja a Klix.ba navű bosznia-hercegovinai hírportál.

A végzős diákokkal táncolt a tanárnő Fotó: klix.ba

A videó alatt hamar megjelentek a kritikus hangok. Többen úgy vélték, hogy egy tanárnak nagyobb távolságot kell tartania a diákoktól, és szerintük az ilyen viselkedés gyengítheti a pedagógus tekintélyét. Egyes kommentelők azt írták, hogy a jelenet inkább egy szórakozóhely hangulatát idézte, mint egy iskola világát.

Mások viszont teljesen másként látták a történteket. Szerintük a felvétel egy felszabadult, örömteli pillanatot örökített meg, amely jól mutatja a tanárnő és diákjai közötti jó kapcsolatot. Többen dicsérték a pedagógus energiáját és nyitottságát, míg mások azt emelték ki, hogy az ilyen tanárokra évekkel később is szívesen emlékeznek vissza a tanítványaik.

A videó így rövid idő alatt élénk vitát indított arról, meddig fér bele a közvetlenség egy tanár és a diákjai között.

