Ez a mozgásforma évekkel megfiatalíthatja az idősek testét és lelkét

Egyre több szakértő szerint a rendszeres tánc az egyik legjobb mozgásforma idősebb korban, mert nemcsak a testet, hanem az elmét is aktívan tartja. A zenére végzett mozgás javíthatja az egyensúlyt, erősítheti az izmokat és segíthet a társas kapcsolatok fenntartásában is – írja az AP News.

A 87 éves Carol Ross jó példája annak, milyen pozitív hatása lehet a táncnak az életminőségre. Az amerikai nő több mint húsz éve alapított egy 50 év feletti nőkből álló tánccsoportot, és ma is rendszeresen próbál és fellép.

A testre és a lélekre is hat a tánc

Az egészségügyi szakemberek szerint a tánc csökkentheti az elesések kockázatát, javíthatja a mozgékonyságot, a koordinációt és a memóriát is. Emellett a közös táncórák segítenek a magány leküzdésében és a közösségi kapcsolatok építésében.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy nem szükséges profi szinten táncolni: már az egyszerűbb mozgásformák, például a linedance vagy a Zumba is komoly egészségügyi előnyökkel járhatnak.

A tapasztalatok szerint a tánc nemcsak fittebbé teszi az időseket, hanem segít abban is, hogy aktívabbak, boldogabbak legyenek és társasági életet éljenek.

