Új trenddel hódítanak a férfiak a társkereső alkalmazáson

Új őrület terjed a párkeresés félelmetes világában! A férfiak társkereső alkalmazáson egyre többször írnak arról, hogy terápiára járnak. A trend a mentális egészség és az önismeret felvállalását mutathatja, de kérdéseket is felvet.

Fotó: Izumi / Unsplash / https://unsplash.com/photos/red-and-white-led-lighted-heart-decor-jS4UNRCMqUk

Furcsa trend terjed a társkereső alkalmazásokon: egyre több férfi tünteti fel a profiljában, hogy terápiára jár. Többen már odáig mentek, hogy szerintük a „terápiában vagyok” kijelentés lassan ugyanolyan kötelező eleme lett a randialkalmazásoknak, mint a magasság megadása vagy a klasszikus horgászós profilkép.

A jelenségről szóló beszámolók szerint sok nő egyszerre érzi ezt pozitívnak és gyanúsnak. Sokan örülnek annak, hogy a férfiak nyíltabban beszélnek mentális problémáikról, kommunikációról és érzelmi nehézségeikről.

Mások viszont úgy látják, egyes férfiak inkább azért hangsúlyozzák a terápiát, mert rájöttek: ez vonzóbbá teszi őket a társkeresőkön.

Az egyik legismertebb randialkalmazás statisztikái is ezt erősítik.

Azok a férfiak, akik nyitottnak vallották magukat a mentális egészségről szóló beszélgetésekre vagy pozitívan nyilatkoztak a terápiáról, jóval több kedvelést és párosítást kaptak, mint azok, akik ezt nem tartották fontosnak.

A beszámolók szerint a járvány időszaka után sok ember nehezebben tért vissza az ismerkedés világába, miközben a randialkalmazások légköre továbbra is kimerítő és sokszor toxikus maradt. Emiatt egyre többen próbálnak tudatosabb, érzelmileg nyitottabb képet mutatni magukról az online társkeresésben – még akkor is, ha nem mindenki hiszi el, hogy ez mindig teljesen őszinte – olvasható a HuffPost cikkében.

