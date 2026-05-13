Fegyveres emberrablót szerelt le egy taxisofőr Törökországban

A törökországi Gaziantep városában történt incidens során egy 58 éves taxisofőr, Ramazan Yildirim került életveszélyes helyzetbe, amikor egy fegyveres férfi beszállt az autójába, majd arra kényszerítette, hogy hajtson el a helyszínről.
A beszámolók szerint a rendőrség egy bejelentést követően kezdte üldözni a taxit. A gyanúsított állítólag több alkalommal is rálőtt az üldöző rendőrautókra, valamint más autósokat is fenyegetett az úton.
A taxisofőr a mozgó autóban szerezte meg a fegyvert
Az üldözés közel 80 kilométeren át tartott, mielőtt a rendőrök a Karacaahmet városrész közelében megállították volna a járművet. A döntő pillanatban a taxisofőr hátramászott az ülésre, megragadta a fegyvert, majd kidobta azt az autóból. A sofőr a dulakodás során megsérült, kezét hét öltéssel kellett összevarrni.
Ramazan Yildirim később azt mondta: azért avatkozott közbe, hogy megakadályozza, hogy a támadó újra a rendőrökre lőjön.
A MSN információi szerint a 31 éves Semih C. korábban egy családi vita során meglőhette a testvérét, majd taxit hívott. Az eset ezt követően fegyveres emberrablássá és rendőrségi üldözéssé fajult. A rendőrség végül őrizetbe vette a férfit, akinek letartóztatását a bíróság elrendelte. Az ügy körülményeit tovább vizsgálják.
