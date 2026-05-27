Taylor Swift felrobbantotta az internetet legújabb húzásával

Taylor Swift személyes ajándékkal lepte meg 8 éves rajongóját, miután egy TikTokon terjedő videó eljutott hozzá, és meghatotta a történet – írja a Page Six.

Taylor Swift amerikai énekesnő Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az eset egy clevelandi kislánnyal, Madeline-nel történt, aki egy papírrepülőn keresztül kérte meg zenész szomszédját, hogy játsszon el neki egy Taylor Swift-dalt. A szomszéd, Ethan Hayes eljátszotta a „Love Story” című slágert, miközben a kislány az ablakból énekelt.

A megható pillanatot az édesanya videóra vette, és feltöltötte a TikTokra, ahol a felvétel több millió megtekintést ért el.

Az énekesnő mind a kislánynak, mind a zenész szomszédnak dedikált gitárt küldött, valamint egy kézzel írt levelet is mellékelt a fiatal rajongónak. Üzenetében Swift megköszönte a gesztust, és arra biztatta a kislányt, hogy akár ő maga is tanuljon meg gitározni.

Úgy tűnik, Taylor Swift és Travis Kelce kapcsolata újabb mérföldkőhöz érkezett: a sztárpár londoni látogatásának valódi oka állítólag az esküvőjük előkészítése volt. A hírek szerint a páros nemcsak kikapcsolódni és barátaikkal ünnepelni érkezett az angol fővárosba, hanem egy exkluzív esküvői partit is szerveznek augusztusra.

Váratlanul együtt jelent meg a világsztár páros egy rangos díjátadón, és azonnal magukra vonták a figyelmet. Taylor Swift ezúttal nemcsak díjakat nyert, hanem a magánéletével is reflektorfénybe került. A közönség és a rajongók egyaránt izgatottan figyelték minden pillanatukat.