Taylor Swift merénylője megkapta büntetését – hosszú évekre rács mögé kerül

A 21 éves osztrák férfit 15 év börtönbüntetésre ítélték, mert a hatóságok szerint terrortámadást tervezett egy Taylor Swift-koncert ellen Bécsben. Az ítéletet csaknem két évvel azután hozták meg, hogy a gyanúsítottat őrizetbe vették a 2024-es események kapcsán.

Taylor Swift bécsi koncertje előtt a hatóságok meghiúsították a támadási tervet

Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Taylor Swift koncertje elleni merényletterv vádlottja hűséget esküdött az Iszlám Államnak

A vádlottat – akit az osztrák adatvédelmi szabályok miatt csak Beran A. néven említettek – több terrorizmussal összefüggő bűncselekményben is bűnösnek találták. Az ügyészség szerint a férfi radikalizálódott, és kapcsolatba került az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiájával – számolt be róla a BBC.

A hatóságok még a koncertek előtt léptek közbe. A CIA értesítése nyomán derült fény a feltételezett merénylettervre, amely miatt végül mindhárom bécsi fellépést törölték. A döntés közel 200 ezer rajongót érintett, akik a koncertsorozatra váltottak jegyet.

A nyomozás során megállapították, hogy a férfi fegyvereket is próbált beszerezni illegális úton, köztük egy gépfegyvert és egy kézigránátot, de a hatóságok szerint ebben nem járt sikerrel. A szakértők szerint nem állt fenn olyan mentális betegség, amely magyarázatot adhatott volna a radikalizálódására.

Az ügy középpontjában Taylor Swift bécsi koncertje állt, amely az énekesnő rekordokat döntő Eras turnéjának egyik kiemelt állomása lett volna. A meghiúsított terrortámadás miatt azonban valamennyi ausztriai fellépést lemondták.

Az ügyben egy másik, szlovákiai származású 21 éves férfit is elítéltek. Őt nem hozták összefüggésbe a koncert elleni támadási tervvel, ugyanakkor a bíróság szerint kapcsolatban állt egy dzsihadista sejttel, ezért 12 év börtönbüntetést kapott.