tehén

Brutális tragédia az osztrák hegyekben: halálra tapostak egy nőt az elszabadult tehenek

Békés vasárnapi túrának indult, rémálommá vált egy osztrák házaspár kirándulása Tirolban. Egy feldühödött, mintegy 50 állatból álló tehéncsorda rontott rájuk egy népszerű túraútvonal mellett. A 67 éves nő a helyszínen meghalt, férjét életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopter vitte kórházba.
A tragédia az ausztriai Oberlienz közelében történt, az Isel folyó melletti völgyben. A házaspár egy kijelölt túraútvonalon sétált a napsütéses időben, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – a közelben legelésző tehéncsorda hirtelen megvadult. A rendőrség szerint a körülbelül 50 állatból álló csorda dél körül támadhatta meg a párt. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta, adott hírt a Bild.

Egy tehéncsorda támadt rá egy házaspárra az osztrák Alpokban, a nő szörnyethalt – Fotó: pexels.com

Tehéncsorda: a férfi is súlyos állapotban van 

A 65 éves férj szintén súlyosan megsérült. Őt mentőhelikopterrel szállították az innsbrucki klinikára. A férfi állapota annyira súlyos, hogy a rendőrök hétfőn még nem tudták kihallgatni.

A sérült egyelőre nincs kihallgatható állapotban 

– közölte a rendőrség szóvivője.

A hatóságok egyelőre teljes sötétben tapogatóznak. Közvetlen szemtanúja ugyanis nem volt a támadásnak, ezért egyelőre nem tudni, mi váltotta ki az állatok agresszióját. Az osztrák Kronen Zeitung szerint elképzelhető, hogy a házaspár túl közel került a csordához, vagy egyszerűen nem érzékelte időben a veszélyt.

Egyre több a veszélyes tehéntámadás az Alpokban

Az alpesi országokban nem ritkák a tehéntámadások, különösen akkor, ha az állatok borjakat védenek. A szakértők szerint a túrázók gyakran alábecsülik a több száz kilós állatok veszélyességét. A mostani tragédia azonban még az osztrák hatóságokat is megrázta.

