Brutális tragédia az osztrák hegyekben: halálra tapostak egy nőt az elszabadult tehenek

A tragédia az ausztriai Oberlienz közelében történt, az Isel folyó melletti völgyben. A házaspár egy kijelölt túraútvonalon sétált a napsütéses időben, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – a közelben legelésző tehéncsorda hirtelen megvadult. A rendőrség szerint a körülbelül 50 állatból álló csorda dél körül támadhatta meg a párt. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta, adott hírt a Bild.

Egy tehéncsorda támadt rá egy házaspárra az osztrák Alpokban, a nő szörnyethalt – Fotó: pexels.com

Tehéncsorda: a férfi is súlyos állapotban van

A 65 éves férj szintén súlyosan megsérült. Őt mentőhelikopterrel szállították az innsbrucki klinikára. A férfi állapota annyira súlyos, hogy a rendőrök hétfőn még nem tudták kihallgatni.

A sérült egyelőre nincs kihallgatható állapotban

– közölte a rendőrség szóvivője.

A hatóságok egyelőre teljes sötétben tapogatóznak. Közvetlen szemtanúja ugyanis nem volt a támadásnak, ezért egyelőre nem tudni, mi váltotta ki az állatok agresszióját. Az osztrák Kronen Zeitung szerint elképzelhető, hogy a házaspár túl közel került a csordához, vagy egyszerűen nem érzékelte időben a veszélyt.

Egyre több a veszélyes tehéntámadás az Alpokban

Az alpesi országokban nem ritkák a tehéntámadások, különösen akkor, ha az állatok borjakat védenek. A szakértők szerint a túrázók gyakran alábecsülik a több száz kilós állatok veszélyességét. A mostani tragédia azonban még az osztrák hatóságokat is megrázta.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Kis híján embert ölt a borját védő anyatehén Borsodban

Csaknem tragédiával végződött a tehéntámadás egy sajóvelezdi tanyán. Az anyatehén áldozatát mentőhelikopterrel, míg a nő segítőjét, – aki szintén megsérült – mentőautóval vitték kórházba.

Boldogságtól ugráló tehenek – Ilyet még biztosan nem látott! – videó

A száj- és körömfájás vírus nehéz helyzetbe hozta a szarvasmarha telepek tulajdonosait, de ne feledkezzünk meg arról, hogy maguknak a szarvasmarháknak sem volt könnyű kibírni a hosszú ideig tartó bezártságot. A vírushelyzet mérséklődött, így a teheneket végre újra kiengedhették a mezőre. Ilyen aranyos, boldog teheneket még biztos nem látott!