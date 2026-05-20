Megmagyarázhatatlan erő rejtőzik galaxis mélyén – erre még a tudósok sem voltak felkészülve

A Tejútrendszer mágneses mezeje kulcsszerepet játszik abban, hogy galaxisunk stabil maradjon, a tudósok azonban még mindig csak részben értik annak pontos szerkezetét. A Calgary Egyetem kutatói most egy új rádióteleszkóp segítségével eddig nem látott részletességgel vizsgálták meg ezt a láthatatlan rendszert, és egy szokatlan mágneses „fordulatot” azonosítottak a Sagittarius-kar térségében.

A Tejútrendszer mágneses szerkezetét új módszerrel vizsgálták a kutatók

A kutatók a Brit Columbiában működő Dominion Radio Astrophysical Observatory műszereit használták a megfigyelésekhez. Az adatok a Global Magneto-Ionic Medium Survey (GMIMS) nemzetközi program részévé váltak, amely a Tejútrendszer mágneses mezejének feltérképezését tűzte ki célul.

A kutatás során a szakemberek az úgynevezett Faraday-rotáció jelenségét vizsgálták. Ez akkor figyelhető meg, amikor rádióhullámok elektronokkal és mágneses mezőkkel teli térségeken haladnak át. A hullámok változásainak elemzésével a kutatók képesek voltak feltárni a galaxis rejtett mágneses szerkezetét.

A Science Daily által ismertetett kutatás szerint a legmeglepőbb eredmény a Sagittarius-karhoz kapcsolódott. A tudósok szerint míg a Tejútrendszer mágneses mezeje általánosságban az óramutató járásával megegyező irányú, ebben a régióban az ellenkező irányba fordul. Az új adatok alapján az átmenet nem egyenes vonalban, hanem átlós szerkezetben történik.

A kutatók szerint a felfedezés segíthet jobban megérteni, miként fejlődnek a galaxisok hosszú idő alatt, és hogyan alakítják a mágneses mezők az univerzum szerkezetét.

A kutatók szerint a mágneses mező nélkül a galaxis saját gravitációja miatt instabillá válna. Emiatt különösen fontos pontos modelleket készíteni arról, hogyan változik a Tejútrendszer szerkezete az idő múlásával.