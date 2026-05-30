A legtöbben rosszul tisztítják a térkövet – ezeket a hibákat ne kövesse el!

A térkő tisztítása sok kerttulajdonos számára nemcsak esztétikai kérdés, hanem visszatérő szezonfeladat is. A fugákban megjelenő gyomok gyorsan rendezetlenné tehetik a teraszt vagy a kocsibeállót. Szakértők szerint azonban több vegyszermentes módszer is létezik, amelyekkel hatékonyan visszaszorítható a növényzet – írja a MyHomebook.
Térkő tisztítása: miért nem mindegy, hogyan nyúlunk a fugákhoz?
A térkő fugáiban megjelenő gyomok eltávolításánál fontos szabály, hogy kémiai gyomirtók, valamint házi szerek – például ecet vagy só – nem használhatók. A sós oldatos gyomirtás kifejezetten tilos is, mivel a talajba jutva károsítja a környezetet és a talajvizet, a szabályszegés pedig bírságot vonhat maga után.
Mechanikus és hőalapú megoldások a gyomok ellen
A legegyszerűbb módszer a kézi gyomeltávolítás fugakaparóval, amely eső után különösen hatékony, mert a nedves gyom könnyebben kijön. A teleszkópos nyél kényelmesebb munkát tesz lehetővé, a kiszedett növényeket viszont nem érdemes komposztálni, mert a magok újra kihajthatnak. Nagyobb felületeknél az elektromos fugatisztító gyorsabb megoldást kínál, de nem minden térkőhöz alkalmas, és bizonyos burkolatokat megkarcolhat. A magasnyomású mosó egyszerre tisztítja a fugákat és a köveket, de használat után a fugákat újra kell tölteni homokkal. A gyomégető hővel pusztítja el a növényeket, de csak akkor biztonságos, ha a burkolat hőálló.
A legegyszerűbb házi módszer
A térkő gyomtalanítása házilag nem feltétlenül igényel speciális eszközöket, hiszen a forró víz is hatékony megoldás lehet. A fugákra öntve a gyomok gyökerestől elpusztulnak, majd kihűlés után könnyen eltávolíthatók. Ez a módszer teljesen vegyszermentes, így környezetkímélő alternatívát jelent a háztartások számára.
Megelőzés: így maradhat hosszabb távon gyommentes a térkő
A gyomosodás már a kivitelezésnél is megelőzhető, például gyomgátló fólia beépítésével, amely megakadályozza a növények feljutását a fugákba. Emellett a fugakitöltő, gyantaalapú habarcs is hatékony megoldás lehet, amely rugalmas és időjárásálló réteget képez. A tisztítás után a fugákba söpörve hosszabb távon gátolja meg a gyomok újbóli megjelenését.
Gyomok jelentek meg a pázsitban? – így mentheti meg a füvet a makacs gazoktól
A szép, egyenletes pázsit sok gondoskodást igényel, ezért bosszantó, amikor vadon növő növények jelennek meg a fű között. A gyomok gyakran azt jelzik, hogy a gyep ritkás, tápanyaghiányos, túl rövidre van vágva vagy nem kap megfelelő ápolást.
Íme, néhány hatékony tipp a kerti gyom eltávolításához és megelőzéséhez
A nyári kertészkedés egyik legbosszantóbb kihívása a kerti gyomok megjelenése, amelyek megzavarják a gondosan ápolt gyepet és növényeink fejlődését. Ezek a gyomok nemcsak esztétikailag zavaróak, hanem versenytársként elvonják a vizet, tápanyagot és fényt a haszonnövényektől is.