A legtöbben rosszul tisztítják a térkövet – ezeket a hibákat ne kövesse el!

A térkő tisztítása sok kerttulajdonos számára nemcsak esztétikai kérdés, hanem visszatérő szezonfeladat is. A fugákban megjelenő gyomok gyorsan rendezetlenné tehetik a teraszt vagy a kocsibeállót. Szakértők szerint azonban több vegyszermentes módszer is létezik, amelyekkel hatékonyan visszaszorítható a növényzet – írja a MyHomebook.

Térkő tisztítása: miért nem mindegy, hogyan nyúlunk a fugákhoz?

A térkő fugáiban megjelenő gyomok eltávolításánál fontos szabály, hogy kémiai gyomirtók, valamint házi szerek – például ecet vagy só – nem használhatók. A sós oldatos gyomirtás kifejezetten tilos is, mivel a talajba jutva károsítja a környezetet és a talajvizet, a szabályszegés pedig bírságot vonhat maga után.

Mechanikus és hőalapú megoldások a gyomok ellen

A legegyszerűbb módszer a kézi gyomeltávolítás fugakaparóval, amely eső után különösen hatékony, mert a nedves gyom könnyebben kijön. A teleszkópos nyél kényelmesebb munkát tesz lehetővé, a kiszedett növényeket viszont nem érdemes komposztálni, mert a magok újra kihajthatnak. Nagyobb felületeknél az elektromos fugatisztító gyorsabb megoldást kínál, de nem minden térkőhöz alkalmas, és bizonyos burkolatokat megkarcolhat. A magasnyomású mosó egyszerre tisztítja a fugákat és a köveket, de használat után a fugákat újra kell tölteni homokkal. A gyomégető hővel pusztítja el a növényeket, de csak akkor biztonságos, ha a burkolat hőálló.

A legegyszerűbb házi módszer

A térkő gyomtalanítása házilag nem feltétlenül igényel speciális eszközöket, hiszen a forró víz is hatékony megoldás lehet. A fugákra öntve a gyomok gyökerestől elpusztulnak, majd kihűlés után könnyen eltávolíthatók. Ez a módszer teljesen vegyszermentes, így környezetkímélő alternatívát jelent a háztartások számára.

Megelőzés: így maradhat hosszabb távon gyommentes a térkő

A gyomosodás már a kivitelezésnél is megelőzhető, például gyomgátló fólia beépítésével, amely megakadályozza a növények feljutását a fugákba. Emellett a fugakitöltő, gyantaalapú habarcs is hatékony megoldás lehet, amely rugalmas és időjárásálló réteget képez. A tisztítás után a fugákba söpörve hosszabb távon gátolja meg a gyomok újbóli megjelenését.