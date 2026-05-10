Brutális terrortámadás történt – több rendőr meghalt egy merényletben

Terrortámadás történt Pakisztán északnyugati részén, Afganisztán határának közelében. A hatóságok szerint terroristák egy robbanóanyaggal megrakott járművel rohantak bele egy rendőrségi ellenőrzőpontba.
Rendőrök haltak meg egy öngyilkos merényletben Pakisztán északnyugati részén
Legkevesebb 15 rendőr vesztette életét egy öngyilkos merényletben, amelyet egy biztonsági őrhely ellen követtek el Pakisztán északnyugati, Afganisztánnal határos tartományában - közölték a hatóságok vasárnap.
A támadás Haibar-Pahtúnhva tartomány Bannu körzetében történt, ahol késő este terroristák egy robbanóanyaggal megrakott járművel belerohantak egy rendőrségi ellenőrzőpontba. A támadást heves tűzharc követte.
A dpa német hírügynökséggel egy regionális rendőrségi tisztviselő azt közölte, hogy a halottakon túlmenően három sebesültje is van a merényletnek.
Terrortámadások a régióban
A helyi média felvételeket sugárzott a romba dőlt épületről, ahol a mentők holttesteket kerestek.
Az Afganisztánnal határos északnyugati régió évtizedek óta a militáns tevékenységek legfőbb célpontja, és folyamatos támadásoknak van kitéve. Tavaly a tartományban 3811 terrorcselekményt regisztráltak, köztük 16 öngyilkos merényletet. A hadsereg sajtószolgálata arról számolt be, hogy összesen az év folyamán 5397 terrorcselekményt követtek el, köztük 27 öngyilkos merényletet.
Pakisztán szerint a terrorcselekmények száma azután nőtt meg ugrásszerűen, hogy az afgán tálibok 2021-ben visszakerültek a hatalomba Kabulban – írja az MTI.
