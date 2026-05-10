Brutális terrortámadás történt – több rendőr meghalt egy merényletben

Fotó: Nishant Sharma/Pexels

Legkevesebb 15 rendőr vesztette életét egy öngyilkos merényletben, amelyet egy biztonsági őrhely ellen követtek el Pakisztán északnyugati, Afganisztánnal határos tartományában - közölték a hatóságok vasárnap.

A támadás Haibar-Pahtúnhva tartomány Bannu körzetében történt, ahol késő este terroristák egy robbanóanyaggal megrakott járművel belerohantak egy rendőrségi ellenőrzőpontba. A támadást heves tűzharc követte.

A dpa német hírügynökséggel egy regionális rendőrségi tisztviselő azt közölte, hogy a halottakon túlmenően három sebesültje is van a merényletnek.

Terrortámadások a régióban

A helyi média felvételeket sugárzott a romba dőlt épületről, ahol a mentők holttesteket kerestek.

Az Afganisztánnal határos északnyugati régió évtizedek óta a militáns tevékenységek legfőbb célpontja, és folyamatos támadásoknak van kitéve. Tavaly a tartományban 3811 terrorcselekményt regisztráltak, köztük 16 öngyilkos merényletet. A hadsereg sajtószolgálata arról számolt be, hogy összesen az év folyamán 5397 terrorcselekményt követtek el, köztük 27 öngyilkos merényletet.

Pakisztán szerint a terrorcselekmények száma azután nőtt meg ugrásszerűen, hogy az afgán tálibok 2021-ben visszakerültek a hatalomba Kabulban – írja az MTI.

