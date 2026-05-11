Terrortámadásra készülhetett egy 17 éves migráns fiú Németországban

Terrortámadásra készülhetett Németországban egy 17 éves szír fiú, akit Hamburgban fogtak el a különleges egységek. A hatóságok szerint bevásárlóközpont, bár vagy rendőrőrs is célpont lehetett volna.

Terrortámadás Németországban: 17 éves szír migráns tervezhette a merényletet

Terrortámadásra készülhetett egy 17 éves szír fiú Hamburgban, akit május 7-én fogtak el a német különleges egységek. A hatóságok szerint a fiatalkorú „hitetlenek” ellen akart merényletet végrehajtani, célpontként bevásárlóközpont, bár vagy rendőrőrs is szóba kerülhetett.

Az Iszlám Állam inspirálhatta

A hamburgi főügyészség közlése szerint a fiatal robbantással, Molotov-koktélokkal vagy késsel tervezhetett terrortámadást. A nyomozók úgy vélik, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája inspirálhatta az akciót. A fiú univerzális műtrágyát, folyékony grillgyújtót, csuklyát és kést is beszerzett.

A hamburgi rendőrség különleges egységei május 7-én csaptak le a gyanúsítottra. A lakásán tartott házkutatás során több tárgyat lefoglaltak. A német hatóságok szerint a nyomozást a hírszerzés, az alkotmányvédelmi hivatal, valamint a szövetségi és hamburgi bűnügyi rendőrség információi segítették.

A 17 éves szír fiút terrorcselekmény előkészítésével és terrorizmus finanszírozásával gyanúsítják, jelenleg előzetes letartóztatásban van – tájékoztat a Bild.

