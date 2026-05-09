Sokan rosszul tudják: ezt jelenti valójában a keresztbe tett kar

A testbeszéd gyakran félrevezetőbb, mint gondolnánk, mégis hajlamosak vagyunk gyorsan ítélkezni mások mozdulatai alapján. Különösen igaz ez a keresztbe tett karra, amelyet sokan zárkózottságnak vagy rossz hangulatnak tulajdonítanak. A szakértők szerint azonban ez az egyik leggyakrabban félreértett jel, amely mögött sokszor teljesen hétköznapi okok állnak – írja a HuffPost.

A testbeszéd gyakran félrevezetőbb, mint gondolnánk – Fotó: Pexels

Mit jelent a keresztbe tett kar a testbeszédben?

A „mit jelent a keresztbe tett kar” kérdésre a testbeszéd szakértői szerint nincs egyetlen, minden helyzetre érvényes válasz. Ez a testtartás gyakran önnyugtató mozdulat, amely segít stressz vagy túlterheltség esetén. Sok esetben egyszerűen arról van szó, hogy valaki fázik, és így próbál komfortosabb helyzetet teremteni magának. A szakértők kiemelik: a keresztbe tett kar inkább belső szabályozásról szól, mintsem elutasításról.

Miért értelmezzük félre a testbeszéd jeleit?

A testbeszéd gyors értelmezése evolúciós örökség: őseink számára a nonverbális jelek a túlélés alapját jelentették. Ezért ma is hajlamos az agyunk történeteket gyártani egy-egy mozdulatból, még akkor is, ha nincs mögötte egyértelmű jelentés. A szakértők szerint ez vezet ahhoz, hogy egy keresztbe tett kart vagy egy elmaradt szemkontaktust azonnal negatívan értelmezünk, pedig a valós ok sokkal árnyaltabb lehet.

Hogyan értelmezzük pontosabban a testbeszédet?

A megbízhatóbb testbeszéd-értelmezéshez a szakértők a kontextus figyelembevételét javasolják. Fontos az úgynevezett „alapviselkedés” ismerete, vagyis hogy az adott személy általában hogyan kommunikál. Emellett nem egyetlen jel számít, hanem a jelek együttese: a testtartás, a hanghordozás és a szavak összhangja. Ha ezek nincsenek összhangban, könnyebben születhet félreértés – míg a tudatos megfigyelés pontosabb képet adhat a másik fél valódi állapotáról.