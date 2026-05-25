Brutális számok: ennyi testmozgás kellene minden héten az egészségünk érdekében

Egy friss kutatás szerint a korábban ajánlott heti 150 perc testmozgás valójában csak a minimum, és a szív egészségéhez ennél jóval több mozgásra lenne szükség – írja a New York Post.
A korábbi egészségügyi ajánlások azt javasolják, hogy a felnőttek hetente legalább 150 perc mérsékelt intenzitású aerob testmozgást végezzenek, valamint két alkalommal erősítő edzést is iktassanak be.
A British Journal of Sports Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint a szív- és érrendszeri betegségek, például a szívinfarktus és a stroke kockázatának jelentős csökkentéséhez heti 560–610 perc testmozgás lehet szükséges.
Ez nagyjából 9–10 órát jelent hetente, ami három-négyszer több, mint a jelenlegi ajánlás.
A kutatók több mint 17 000 brit és kínai résztvevő adatait vizsgálták. A vizsgálat során figyelték a mozgási szintet, valamint a VO2 max értéket is, amely azt mutatja meg, mennyire hatékonyan használja fel a szervezet az oxigént terhelés alatt.
A rendszeres testmozgás csökkenti a szívbetegségek kockázatát
Az eredmények szerint azok, akik teljesítették a heti 150 perces ajánlást, körülbelül 8–9 százalékkal kisebb kockázatnak voltak kitéve a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából.
Azonban azoknál, akik heti 560–610 perc testmozgást végeztek, már több mint 30 százalékos kockázatcsökkenést figyeltek meg.
A kutatás azt is kimutatta, hogy a legalacsonyabb edzettségi szinten lévőknek még több mozgásra van szükségük ahhoz, hogy ugyanazt a szívvédő hatást elérjék, mint a fittebb emberek.
A szakértők szerint a heti 150 perc testmozgás továbbra is hasznos, de inkább egy alsó határnak tekinthető, nem pedig az optimális mennyiségnek.
