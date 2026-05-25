Brutális számok: ennyi testmozgás kellene minden héten az egészségünk érdekében

Egy friss kutatás szerint a korábban ajánlott heti 150 perc testmozgás valójában csak a minimum, és a szív egészségéhez ennél jóval több mozgásra lenne szükség – írja a New York Post.

A korábbi egészségügyi ajánlások azt javasolják, hogy a felnőttek hetente legalább 150 perc mérsékelt intenzitású aerob testmozgást végezzenek, valamint két alkalommal erősítő edzést is iktassanak be.

A British Journal of Sports Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint a szív- és érrendszeri betegségek, például a szívinfarktus és a stroke kockázatának jelentős csökkentéséhez heti 560–610 perc testmozgás lehet szükséges.

Ez nagyjából 9–10 órát jelent hetente, ami három-négyszer több, mint a jelenlegi ajánlás.

A kutatók több mint 17 000 brit és kínai résztvevő adatait vizsgálták. A vizsgálat során figyelték a mozgási szintet, valamint a VO2 max értéket is, amely azt mutatja meg, mennyire hatékonyan használja fel a szervezet az oxigént terhelés alatt.

A rendszeres testmozgás csökkenti a szívbetegségek kockázatát

Az eredmények szerint azok, akik teljesítették a heti 150 perces ajánlást, körülbelül 8–9 százalékkal kisebb kockázatnak voltak kitéve a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából.

Azonban azoknál, akik heti 560–610 perc testmozgást végeztek, már több mint 30 százalékos kockázatcsökkenést figyeltek meg.

A kutatás azt is kimutatta, hogy a legalacsonyabb edzettségi szinten lévőknek még több mozgásra van szükségük ahhoz, hogy ugyanazt a szívvédő hatást elérjék, mint a fittebb emberek.

A szakértők szerint a heti 150 perc testmozgás továbbra is hasznos, de inkább egy alsó határnak tekinthető, nem pedig az optimális mennyiségnek.

Az brit statisztikai hivatal, az Office for National Statistics új adatai szerint folyamatosan nő a várható élettartam, és a következő évtizedekben a 100 éves kor elérése már sokkal gyakoribb lehet. A kutatás szerint a 2024-ben született lányok átlagosan 90,2 évig élhetnek, míg a fiúk várható élettartama 86,9 év lehet. A szakértők szerint ez az érték tovább emelkedik majd a következő évtizedekben. Az előrejelzések alapján a 2049-ben születő lányok több mint negyede, a fiúk közel ötöde élheti meg a 100 éves kort. A számok szerint 2074-re ez még tovább növekedhet.