Tuti tipp: így akadályozható meg, hogy a tészta összeragadjon főzés során

Az egyik legnagyobb hiba, ha a tésztát egyszerűen beleöntjük a forrásban lévő vízbe, majd magára hagyjuk. A jó tésztafőzés figyelmet igényel. A víznek erőteljesen forrnia kell, mielőtt a tészta belekerül, és megfelelően sózni is szükséges. Miután a tészta a vízbe kerül, azonnal meg kell keverni. Ez segít abban, hogy a darabok ne tapadjanak egymáshoz, és szabadon mozoghassanak a vízben. Érdemes az első percekben rendszeresen, akár percenként átforgatni - írja a Guardian.

A tészta főzése során a víz keményítőben gazdaggá válik. A kép illusztráció.

Fotó: Shutterstock

A leszűrésnél is könnyen összeragadhat a tészta

Sokan gondolják, hogy egy kevés olaj a főzővízben megakadályozza a ragadást, azonban ez tévhit. A szakértők szerint az olaj nem akadályozza meg, hogy a tészta összetapadjon, ha közben nem mozgatjuk megfelelően. A kulcs nem az olaj, hanem a folyamatos keverés és a víz mozgása. Mielőtt a tésztát a vízbe öntené, érdemes ellenőrizni, hogy nem tapadt-e össze már a csomagolásban. Különösen a kisebb, mélyedéses vagy ívelt formák – mint az spagetti – hajlamosak egymásba akadni. Fontos az is, hogy ne egyszerre zúdítsa az egész mennyiséget a fazékba, hanem fokozatosan adja hozzá, így a víz hőmérséklete is stabilabb marad. Sokan csak a főzésre figyelnek, pedig a leszűrés is kritikus pont. Ha a kész tésztát egyszerre egy szűrőedénybe öntjük, a lecsorgó víz és a felszálló gőz miatt a keményítő gyorsan ragasztóként kezd viselkedni. Jobb megoldás lehet a tésztát adagokban, lyukas kanállal vagy szűrőlapáttal kiemelni, majd egy nagy tálba helyezni. Így több helye marad, és kisebb eséllyel tapad össze.

Az egyedényes tésztaételeknél gyakrabban jelentkezik a csomósodás.

Ennek oka, hogy a főzővízben kioldódó keményítő sűrűbbé válik, és könnyebben ragasztja össze a tésztát. Ilyenkor különösen fontos, hogy a tésztát fokozatosan adjuk hozzá a folyadékhoz, és folyamatosan mozgassuk. Bizonyos formák, például az orecchiette, kevésbé ideálisak ilyen ételekhez, mert természetüknél fogva könnyebben tapadnak egymáshoz. Ha a tésztát salátához használja, különösen fontos, hogy ne főzze túl. Az „al dente”, vagyis enyhén harapható állag kevésbé ragacsos, és jobban megtartja a szerkezetét. A kész tésztát ilyenkor is érdemes egy nagy tálba tenni, hogy legyen helye lehűlni és szellőzni. A túl szűk helyen maradó meleg, nedves tészta sokkal gyorsabban összeragad.