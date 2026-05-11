Partitetoválással látta el a 22 hónapos gyerekét egy anya

A rendőrök gyermekbántalmazási bejelentés után vonultak ki Brook McDaniel monticellói otthonába, ahol döbbenetes látvány fogadta őket. A jelentések szerint a család „elviselhetetlen, borzalmas körülmények” között élt, a kisgyermek karján pedig egy friss fekete tetoválás nyomát találták meg, adott hírt a Foxnews.

A 22 hónapos kisfiú jobb alkalján egy ponttetoválás volt látható – Fotó: pexels.com / illusztráció

Az anya szerint a gyerek akarta a tetoválást

A hatóságok szerint a kisfiú jobb alkarján egy apró fekete pötty volt látható, körülötte vörös, irritált bőrfelülettel. A helyi beszámolók alapján több tanú is azt állította, hogy az anya éppen saját magát tetoválta, amikor a gyerek odament hozzá, és „bedugta a karját a tetoválógép elé”.

A nő a rendőröknek állítólag elismerte a történteket. Védekezése szerint a gyermek „maga akarta” a tetoválást, a környezetében élők pedig úgynevezett „pöttyös buliként” emlegették a jelet – ez egy apró, egyetlen pontból álló tetoválás.

A rendőrök azonban nemcsak a tetoválás miatt döbbentek meg. A beszámolók szerint az otthon állapota annyira súlyos volt, hogy azonnal értesítették a gyermekvédelmi szolgálatot is.

Brook McDanielet végül őrizetbe vették, majd az Adair megyei börtönbe szállították. A nő ellen gyermekbántalmazás miatt emeltek vádat.

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában, sokan értetlenül állnak az előtt, hogyan történhetett meg ilyen egy 22 hónapos gyermekkel.

Egy brit férfi különleges rekordot állított fel, miután testét szinte teljesen képregényhősök borítják. A Marvel-tetoválások iránti szenvedélye végül világrekordhoz vezetett, amely mögött több száz óra és jelentős anyagi ráfordítás áll.

Évtizedeken át a tetoválás a lázadás, a szubkultúrák és a tengerészek jelképe volt, ma viszont már szinte minden második embernek van valamilyen minta a bőrén. A tetoválás 2026-ra olyan széles körű jelenséggé vált, hogy már szinte senkit nem lep meg, ha lát egy varrott embert az utcán, a kérdés inkább az, hogy miért csináltatják az emberek? És vajon megbánják-e a döntésüket?