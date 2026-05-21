Szigorítják a beutazási szabályokat a népszerű turistaparadicsomban: nagy változás jön

Thaiföld ismét szigorít a vízummentes beutazás feltételein: a turisták számára elérhető tartózkodási idő 30 napra csökken, így megszűnik a két éve bevezetett 60 napos kedvezményes rendszer. A döntés a kormány szerint a visszaélések és csalások elszaporodása miatt vált szükségessé – írja a Bild.
Mikortól várható a 60 napos vízummentesség eltörlése Thaiföldön?
A thaiföldi kormány visszatér a korábbi beutazási szabályokhoz, miután úgy ítélte meg, hogy a 60 napos vízummentes tartózkodás több problémát is okozott.
A 2024 júliusában bevezetett intézkedés célja eredetileg a koronavírus-járvány után visszaeső turizmus élénkítése volt, ám a hatóságok szerint a könnyítés nem várt következményekkel járt.
A beszámolók alapján egyre több esetben merült fel, hogy külföldiek visszaéltek a hosszabb tartózkodási lehetőséggel: illegális üzleti tevékenységet folytattak, vagy ténylegesen hosszú távon az országban éltek anélkül, hogy megfelelő engedélyekkel rendelkeztek volna. A kormány ezért úgy döntött, hogy ismét 30 napban maximalizálja a vízummentes tartózkodást az érintett 54 ország állampolgárai számára.
A változás a hivatalos jóváhagyást követően 15 nappal léphet életbe, a pontos dátumot azonban még nem közölték.
Fontos ugyanakkor, hogy azok, akik már Thaiföldön tartózkodnak, vagy az új szabályok hatályba lépése előtt lépnek be az országba, a korábban engedélyezett időtartam végéig maradhatnak. A döntés hátterében az is áll, hogy Thaiföld turizmusa az elmúlt hónapokban gyengülést mutatott. A hivatalos adatok szerint a nemzetközi érkezések 3,3 százalékkal maradtak el az előző év azonos időszakához képest. A kormány egész évre is visszaeséssel számol: a tavalyi 33 millió helyett idén már csak 32 millió külföldi látogatót várnak.
