Szökött tigrist lőtt le a rendőrség – súlyosan megsérült egy férfi

A hatóságok szerint a 73 éves férfi súlyosan megsérült a támadásban. A tigris az eset után elhagyta a kifutót, a rendőrök pedig rövid időn belül megtalálták és lelőtték az állatot, hogy megszüntessék a további veszélyt.

A tigris egy Lipcse melletti magánlétesítményből szökött ki (illusztráció) - Fotó: Unsplash

A BBC információi szerint a telep Carmen Zanderhez köthető, aki „Tigriskirálynőként” ismert Németországban. Az ipari területen működő létesítményben összesen nyolc nagymacskát tartanak.

Tigris támadás Németországban

A rendőrség közölte, hogy a kilőtt állatot nem tudták biztonságosan ellenőrzés alá vonni. Emiatt döntöttek úgy, hogy lelövik a tigrist a lakosság biztonsága érdekében. A hatóságok hangsúlyozták, hogy más állat nem jutott ki a területről, ugyanakkor drónos átvizsgálást is elrendeltek, hogy teljesen kizárják a további veszély lehetőségét.

A környéken élők aggodalmuknak adtak hangot az eset után. Többen azt állították, hogy az állatokat nem megfelelő körülmények között tartották.

Thomas Druskat körzeti polgármester azt mondta, elképzelhetetlen lett volna, mi történik, ha más emberekre is rátámad az állat. Szerinte a többi nagymacskát is más helyre kellene szállítani.

A Peta állatvédő szervezet szigorúbb szabályozást sürgetett a magánkézben tartott vadállatok ügyében. A szervezet szerint nagyobb ellenőrzésre lenne szükség az ilyen létesítményeknél.

A telephez kapcsolódó weboldal szerint a látogatók fizethetnek azért, hogy testközelből találkozzanak és simogassák a több száz kilogrammos nagymacskákat. Az oldalon több tigris fotója is szerepel, köztük idősebb és fiatal állatoké is.