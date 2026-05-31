Ázsiából jött a veszélyes vérszívó – egyre közelebb van a rettegett tigrisszúnyog

Már Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália területén is számítanak az ázsiai tigrisszúnyog megjelenésére, különösen Köln, Bonn és a Rajna-Erft járás környékén. A szakemberek szerint a rovar terjedését a melegebb időjárás, a klímaváltozás, valamint a nemzetközi utazás és áruforgalom is segítheti – számolt be a Bild.
Tigrisszúnyog: nappal is aktív, és gyorsan szaporodik
A csípése általában nem különbözik lényegesen más szúnyogcsípésektől, de a faj azért kap kiemelt figyelmet, mert képes lehet például dengue- vagy chikungunya-vírusok terjesztésére.
A pangó víz a legnagyobb probléma
A hatóságok szerint a terjedés megelőzésében sokat számít, ha a lakók felszámolják a kisebb vízgyűjtő helyeket. A nyitott esővízgyűjtő hordókat érdemes rovarhálóval lefedni; a vödröket, virágcserepeket, kannákat pedig rendszeresen kiüríteni vagy fejjel lefelé tárolni.
Már egy kevés pangó víz is elég lehet a szúnyoglárvák fejlődéséhez, ezért a kertek, erkélyek és udvarok átnézése fontos része lehet a védekezésnek.
Mit tegyen, ha ilyet talál?
A német szakértők azt javasolják, hogy aki tigrisszúnyogra gyanakszik, lehetőség szerint fogja be a rovart, fagyassza le, majd küldje el az illetékes szúnyogfigyelő programnak azonosításra.
A cél az, hogy a szakemberek pontosabban követhessék, hol jelenik meg és merre terjed ez az invazív szúnyogfaj.
További tartalmaink:
Brutális szúnyoginvázió fenyegethet – már permeteznek több magyar városban
Az elmúlt napok csapadékos időjárása kedvező körülményeket teremtett a csípőszúnyogok számára. A szúnyoglárvák elleni védekezés ezért több magyarországi térségben is megkezdődik a következő napokban.
Rengetegen rosszul reagálnak darázstámadás esetén – pedig ez életet menthet
Megérkezett a jó idő, vele együtt pedig a darazsak is egyre nagyobb számban jelennek meg a kertekben és a teraszokon. A darazsak csípése nemcsak fájdalmas lehet, hanem komoly veszélyt is jelenthet, főleg akkor, ha fészket bolygatunk meg.
Az ázsiai tigrisszúnyog kis méretű, fekete-fehér csíkozásáról ismerhető fel, bár hasonló mintázat más szúnyogfajoknál is előfordulhat. Különösen kellemetlen, hogy nemcsak alkonyatkor, hanem napközben is aktív, és kifejezetten agresszíven csíphet.