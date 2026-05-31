Ázsiából jött a veszélyes vérszívó – egyre közelebb van a rettegett tigrisszúnyog

Már Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália területén is számítanak az ázsiai tigrisszúnyog megjelenésére, különösen Köln, Bonn és a Rajna-Erft járás környékén. A szakemberek szerint a rovar terjedését a melegebb időjárás, a klímaváltozás, valamint a nemzetközi utazás és áruforgalom is segítheti – számolt be a Bild.

Az ázsiai tigrisszúnyog vagy napszúnyog, latin nevén Aedes albopictus

Fotó: James Gathany/CDC / Wikipedia

Tigrisszúnyog: nappal is aktív, és gyorsan szaporodik

A csípése általában nem különbözik lényegesen más szúnyogcsípésektől, de a faj azért kap kiemelt figyelmet, mert képes lehet például dengue- vagy chikungunya-vírusok terjesztésére.

A pangó víz a legnagyobb probléma

A hatóságok szerint a terjedés megelőzésében sokat számít, ha a lakók felszámolják a kisebb vízgyűjtő helyeket. A nyitott esővízgyűjtő hordókat érdemes rovarhálóval lefedni; a vödröket, virágcserepeket, kannákat pedig rendszeresen kiüríteni vagy fejjel lefelé tárolni.

Már egy kevés pangó víz is elég lehet a szúnyoglárvák fejlődéséhez, ezért a kertek, erkélyek és udvarok átnézése fontos része lehet a védekezésnek.

Mit tegyen, ha ilyet talál?

A német szakértők azt javasolják, hogy aki tigrisszúnyogra gyanakszik, lehetőség szerint fogja be a rovart, fagyassza le, majd küldje el az illetékes szúnyogfigyelő programnak azonosításra.

A cél az, hogy a szakemberek pontosabban követhessék, hol jelenik meg és merre terjed ez az invazív szúnyogfaj.